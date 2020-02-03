【武漢肺炎】鍾南山：疫情高峰在未來10日到兩周左右出現

武漢肺炎疫情擴散迅速，引發全社會關注。中國工程院院士、新型冠狀病毒疫情專家鍾南山日前再次就疫情防控形勢接受傳媒採訪。

中國工程院院士、新型冠狀病毒疫情專家鍾南山。（資料圖片）

鍾南山當天在接受官方《新華社》採訪時表示，目前研究基本支持病毒來源於蝙蝠，但是否存在中間宿主還需要研究，此外他還呼籲各界要對新型冠狀病毒（2019-nCoV）有科學的認識並對其進行科學有效的防控，以避免出現不必要的恐慌。

據鍾南山介紹，目前研究表明新型冠狀病毒感染者年齡的中位數為59歲，病毒感染平均潛伏期為5.2天，發燒仍然是感染者典型徵狀。雖然外界有關於無徵狀感染者的報道，但其並非主體。而研究結果顯示，新型冠狀病毒與「非典」SARS-CoV病毒有79.5%的相似性，與蝙蝠來源的冠狀病毒（CoV）有96%的相似性，因此基本支持引發本次疫情的新型冠狀病毒來源於蝙蝠。

新型冠狀病毒可能來源於蝙蝠

此外該病毒在傳播方式上與SARS-CoV病毒類似，即通過血管緊張素轉化酶2（ACE2）受體進入人體細胞且兩者的受體結合域有較高的相似性，這為抗體的研發提供了一些思路，目前有至少7個針對病毒RNA聚合酶或蛋白酶的小分子藥物處於不同臨床研究階段。

鍾南山說，「目前全國的疫情仍處於上升期，但我們判斷應該不會產生全國性爆發，而可能只為局部爆發。」面對此次2019-nCoV肺炎疫情，最原始最有效的方法仍是「早發現、早隔離」。

他判斷，此次疫情有望在未來10天至兩周左右出現高峰。