【武漢肺炎】第五版診療方案增加輕症病例　專家：更好控制傳染源

新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散。國家衛生健康委今日（5日）召開國務院聯防聯控機制新聞發布會，介紹醫療物資保障的生產、調度、進口等相關工作最新進展，以及解讀新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案（試行第五版）。

與會嘉賓包括：國家衛生健康委醫政醫管局監察專員郭燕紅、發展改革委社會發展司副司長郝福慶、工業和信息化部消費品工業司副司長曹學軍、海關總署綜合司司長金海、國家醫療專家組成員兼北京地壇醫院感染性疾病診療與研究中心首席專家李興旺。

記者會由國家衛健委新聞發言人宋樹立主持。

國家衛健委新聞發言人宋樹立。（香港01直播截圖）

瑞德西韋藥物最近引起大家關注，昨天已經運抵國內，進入了三期臨床。早前武漢病毒研究所發現這種藥物對治療新型冠狀病毒肺炎有效，有記者向嘉賓提問，為甚麼研究所沒有第一時間進入到臨床，而是選擇首先發論文、申請專利，對此怎麼看？在臨床試驗中達到怎樣的效果才能夠考慮到大範圍應用到病人身上？

對此，宋樹立表示，藥物從基礎研究到進入臨床，有它既定的路徑，所有的過程都要完全符合國家關於藥物審批的過程，至於武漢病毒研究所的問題，「我們正在關注相關情況」。

海關總署綜合司司長金海。（香港01直播截圖）

海關總署：疫情防控物資快速通關

深圳及廣州海關在內的全國多地海關正在做防控物資進口的簡化通關流程，有關海關總署加快通關速度的措施，金海表示，海關總署在全國各通關現場設立了專門的受理窗口和綠色通道，為疫情防控物資提供更便捷高效的通關服務。

1月24日，海關總署下發通知，要求第一時間為相關物資辦理通關手續，對進口捐贈物資，實施快速驗放。1月26日凌晨，海關總署對外發布了公告，對於境外捐贈的疫情物資，海關可以憑主管部門的證明先登記放行後補辦手續。同時我們在所有的海關業務現場公開設立了物資通關諮詢熱線，專人負責值守，第一時間響應企業的需求，為企業解困。

1月27日，按照「特事特辦」的原則制發通知，進一步明確進口疫情防控物資快速通關的具體措施，對於專門用於疫情防控治療的進口藥品、醫療器械等等，通過各類方式進口的以及旅客攜帶和通過郵寄快遞方式進京的疫情物資做到即到即提，確保通關零延時。據數據統計，2020年1月24日以來，全國海關共驗放疫情防控物資17.1萬批次，3.77億件，價值12.16億元人民幣。

發展改革委社會發展司副司長郝福慶答記者問。（香港01直播截圖）

全國重點省份口罩產量達1480萬個

現在社會上口罩短缺的情況一直都比較凸顯，很多地方都反映買不到口罩。郝福慶表示，國家發改委按照國務院聯防聯控機制要求，正在積極協調解決口罩短缺問題。

他說，目前，各地正在全力以赴、日夜兼程地增產擴能，已經取得了重要進展。根據初步統計，截至2月3日，全國22個重點省份口罩產量已經達到1480.6萬個，比前一日環比增長3.1%，產能利用率達到了67%，環比提高2個百分點。其中，大家都非常關注的N95口罩，已經達到11.6萬個，環比增長48%。其他的醫用口罩是998萬個，環比增長36%。普通口罩是471萬個。總體看，口罩產量呈現持續上升趨勢，尤其是防治一線急需的醫用N95口罩，優先保障，增速更快。

對於一些企業擔心將來產能過剩的問題，郝福慶強調，疫情過後富餘的產量，政府將進行收儲，只要符合標準，企業可以開足馬力組織生產。二是在使用方面要科學使用、合理使用。口罩有很多種，要按需使用，按照功能使用，避免過度使用。醫用N95口罩重點是保障一線，保障醫務人員的需要，而一般的防護，請大家盡量不擠佔寶貴的醫用資源。

國家衛生健康委醫政醫管局監察專員郭燕紅回答記者提問。（香港01直播截圖）

第五版診療方案：增加輕症病例，更好控制傳染源

據郭燕紅透露，目前第五版診療方案與第四版相比較，重點修訂了三個方面：一是流行病學的特點更加清晰，對臨床表現的描述也更加詳細。二是在病例的臨床分型當中更加精細，與第四版相比，增加了輕型，也就是現在變成了輕型、普通型、重型和危重型四類，以加強對臨床的分類指導，更好的鎖定病例，提升了救治水平。

三是治療的方法和手段更為豐富，不僅僅有對症和支持治療，包括氧療都詳細進行了相關的分類，為臨床治療過程中更具有可指導性和可操作性提供了基礎。

增加輕症病例有甚麼意義？李興旺表示，隨著檢測能力的提高，已發現新型冠狀病毒感染肺炎不僅有肺炎的表現，有一部分病人表現比較輕，沒有肺炎，具體講就是這部分病人有發熱，有中低熱、輕微乏力，偶爾有乾咳，病程史中沒有肺炎，這部分病人雖然病情輕，但是仍然具有傳染性。在診斷分型中，把這一型加在裏面，第一是為了把這部分病人進行隔離治療，目的是為了更好的控制傳染源。第二是對病人基本的特徵更加詳細的進行描述。

新型冠狀病毒肺炎疫情發展迅速，湖北武漢於2月4日搶建方艙醫院。（AP）

第五版診療方案：無症狀感染者也可能成為傳染源

衛健委今日發布了《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案（試行第五版）》。試行第五版內容包括冠狀病毒病原學特點、臨床特點、病例定義、鑒別診斷、病例的發現與報告、治療、解除隔離和出院標準、轉運原則和醫院感染控制等內容。

根據解讀，在最新版的診療方案中，傳染源改為「目前所見傳染源主要是新型冠狀病毒感染的患者，無症狀感染者也可能成為傳染源」。而病例診斷根據湖北省和湖北省以外其他省份區別對待。

在抗病毒治療中，診療方案增加「目前沒有確認有效的抗病毒治療方法」。在可試用α-干擾素霧化吸入、洛匹那韋/利托那韋基礎上，增加「或可加用利巴韋林」。同時，要注意洛匹那韋/利托那韋相關腹瀉、噁心、嘔吐、肝功能損害等不良反應，以及和其它藥物的相互作用。

在解除隔離和出院標準中，診療方案在「體溫恢復正常3天以上、呼吸道症狀明顯好轉」基礎上，增加「肺部影像學顯示炎症明顯吸收」，連續兩次呼吸道病原核酸檢測陰性（採樣時間間隔至少1天），可解除隔離出院或根據病情轉至相應科室治療其他疾病。

根據衛健委通報，截至2月4日，全國錄得確診病例24,324宗，重症病例3,219宗，累計死亡病例490宗，累計治癒出院病例892宗，疑似病例23,260宗。另據醫管局4日證實，香港一名39歲確診男病人當日病重離世，是本港首名感染新型冠狀病毒後不治的病人。