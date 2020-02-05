【武漢肺炎】武漢「方艙醫院」增至11處　提供逾萬床醫療病床

新型冠狀病毒肺炎疫情重災區湖北武漢市，當地早前決定將市內三處地點臨時改建成「方艙醫院」，提供3400張醫療床位。 為再進一步增加患者收治數目，方艙醫院擴展至共11處地方，醫療床位總數增至超過一萬張。

據了解，11處方艙醫院部分是由體育館或體育中心改建而成，但亦有的前身是中學、會展中心等。武漢國際博覽中心是其中一處方艙醫院，共提供1000張床位。漢陽市政設計院建設負責人介紹，按照統一標準，方艙醫院將用隔板分隔，一個小區域會有50張床，每250張床設置一個護士站。整個方艙醫院將會醫患流線完全獨立，污物單獨處理。

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值得一提是，方艙醫院將大量新型冠狀病毒肺炎患者集中收治，從現場圖片所見，每張床位之間並無間隔，會交叉感染之虞。對此，中國工程院副院長、中國醫學科學院院長王辰在周二（4日）接受採訪時就解釋，由於在場的都是確診患者，病原相同，故交叉感染並非「突出問題」，「入院前除新型冠狀病毒核酸檢測陽性外，還會經過流感抗原篩查，盡最大可能避免可能的生物安全風險。」

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方艙醫院是國家在當前關鍵時期的關鍵之舉

王辰更提到，如此大規模的方艙醫院是「國家在當前關鍵時期的關鍵之舉」，以往沒有採用過，對當前疫情防控具有重要意義。王辰稱，抵達武漢調研後發現，當前最緊迫的任務是解決病毒的社會傳播和擴散問題，「目前家族式聚集發病形勢很嚴峻。」如果大量輕症患者居家或疑似病人在社區流動，會成為疫情擴散的主要源頭，加上床位緊缺，患者得不到有效收治會陷入困境甚至有生命危險。

所謂方艙醫院，是解放軍野戰機動醫療系統的其中一種，會抽組特定相關專業人員，以醫療方艙、技術保障方艙、病房單元、生活保障單元及運力等，組成一個以傷員救治等任務為主的機構，屬於可移動醫院的分支。

方艙醫院是解放軍野戰機動醫療系統的其中一種。（觀察者網）

但武漢的方艙醫院相對較為簡單，其移動性主要體現在病床和可運輸的醫療設施，可算是臨時醫院的場館改裝版。病房方艙就是各處的簡單病床，加上會以收治輕症患者為主，亦不會有手術方艙等醫療救援方艙。

（綜合報道）