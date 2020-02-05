【武漢肺炎】武漢病毒研究所搶註新藥專利　專家：申報成功機會微

美國大型生物製藥公司吉利德開發的實驗性藥物「瑞德西韋」（Remdesivir）新型冠狀病毒肺炎，被指對新型冠狀病毒肺炎具有明顯療效。 中國科學院武漢病毒研究所日前發出新聞稿，稱已將尚未在中國上市的瑞德西韋，以抗新型冠狀病毒用途申報中國發明專利，引來「搶註」的質疑。 有內地傳媒引述藥物專家指出，武漢病毒研究所申報成功的可能性不大，而且「此時在中美兩國科研臨床團隊合作的背景下，又提出其它的訴求也有些不合時宜。」

武漢病毒研究所稱已將尚未在中國上市的瑞德西韋，以抗新型冠狀病毒用途申報中國發明專利。（資料圖片）

武漢病毒研究所在新聞稿稱，是「依據國際慣例，從保護國家利益的角度出發」，早在1月21日就對瑞得西韋的抗新型冠狀病毒用途申報中國發明專利。

瑞得西韋是吉利德公司尚在研發中的抗伊波拉病毒藥物，用於治療伊波拉出血熱，目前正在進行Ⅱ和Ⅲ期臨床研究。此前，吉利德的全球首席醫療官Merdad Parsey博士曾代表公司發聲明，稱瑞得西韋尚未在任何國家獲得批準上市，其安全性和有效性也未被證實。吉利德正配合中國的衛生部門展開一項隨機、對照試驗，以確定使用瑞德西韋治療新型冠狀病毒肺炎患者是否安全和有效。

全球健康藥物研發中心主任、清華大學藥學院院長丁勝認為，武漢病毒所申報成功的可能性不大，一來吉利德公司已將瑞德西韋治療冠狀病毒的用途申請專利，雖然新型冠狀病毒是新出現的病毒，並未明確寫入，但已經包含在冠狀病毒的概念中。

吉利德早在2016年就在中國申請將瑞得西韋作為治安冠狀病毒藥物的發明專利。（微博）

此外，丁勝亦稱，按照中國的《專利法》規定，授予專利權的發明和實用新型，應當具備新穎性、創造性和實用性。武漢病毒所申請的抗新型冠狀病毒新用途與吉利德公司已申請的抗冠狀病毒用途相當接近性，不可能申請成功。

丁勝更直言，吉利德公司擁有瑞德西韋的化合物結構專利，是一款藥物最核心的專利。即便武漢病毒所申請成功，也不擁有瑞德西韋的結構專利，令藥物無法應用，「就好比用鏟子挖地，你手中沒有鏟子，怎麼挖呢？」

（新京報）