【武漢肺炎】稱發現瑞德西韋具療效　武漢病毒研究所申專利涉搶註

新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，由美國大型生物製藥公司吉利德科學公司開發的新型實驗性藥物「瑞德西韋」（Remdesivir），上月底被發現能有效改善患者的臨床症狀。 另一方面，中國科學院武漢病毒研究所在周二（4日）發出新聞稿，稱中國學者在抗新型冠狀病毒藥物篩選方面取得重要進展，研究發現瑞得西韋及另一種藥物，能在體外有效抑制病毒，研究所並於上月21日就瑞得西韋作為抗新型冠狀病毒藥物申報中國發明專利，並將通過PCT（專利合作協定）提出國際申請。

新型冠狀病毒。（資料圖片）

新聞稿稱研究發現瑞得西韋能在體外有效抑制新型冠狀病毒。（武漢病毒研究所網站）

新聞稿指出，武漢病毒研究所及生物安全大科學研究中心，與軍事科學院軍事醫學研究院國家應急防控藥物工程技術研究中心展開聯合研究，在抑制新型冠狀病毒藥物篩選方面取得重要進展，相關研究成果發表在中國科學院主管的國際知名學術期刊《細胞研究》（Cell Research）上。

新聞稿提到，就瑞得西韋申報中國發明專利一事上，武漢病毒研究所稱是「依據國際慣例，從保護國家利益的角度出發」，但同時「如果國外相關企業有意向為我國疫情防控做出貢獻，我們雙方一致同意在國家需要的情況下，暫不要求實施專利所主張的權利，希望和國外製藥公司共同協作為疫情防控盡綿薄之力」。

惟事實上瑞得西韋最初是吉利德科學公司（Gilead）開發，專門用於治療伊波拉病毒感染的藥物，現時正在臨床研究階段。至於用作治療新型冠狀病毒肺炎患者，按照在權威醫學期刊《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM）上發表的論文，最早是在上月26日，美國為當地首宗確診患者靜脈輸注瑞德西韋，結果發現其臨床症狀得到立竿見影的改善。

瑞得西韋最初是吉利德科學公司開發。（資料圖片）

由於瑞得西韋是美國用於治療新型冠狀病毒肺炎患者後始引起關注，加上此前一直是吉利德科學公司的專利產品，武漢病毒研究所此舉被不少網民質疑是「搶註」。

（綜合報道）