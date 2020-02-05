【武漢肺炎】美抗病毒藥物在武漢啟動臨床試驗：入組患者761例

新型冠狀病毒的潛力藥物瑞德西韋（Remdesivir）的三期臨床試驗正式在武漢啟動。

據國家衛生健康委員會主管的《健康報》2月5日報道，5日下午，中日友好醫院王辰、曹彬團隊在武漢市金銀潭醫院宣布啟動瑞德西韋治療2019新型冠狀病毒感染研究。這意味着，這個近日網絡熱議的抗病毒藥物，正式開始進入臨床試驗。

武漢肺炎疫情仍在蔓延，中國確診人數持續增加。（AP）

另據內媒澎湃新聞消息指，美國藥企吉利德已與中國衛生部門達成了協議，支持對2019-nCoV感染者開展兩項臨床試驗，以確定瑞德西韋作為冠狀病毒潛在治療手段的安全性和有效性。吉利德無償提供研究所需的藥物，並為研究的設計和開展提供支持。

其中一項研究評估瑞德西韋用於確診感染2019-nCoV且已住院但未表現出顯著臨床症狀（如，需要額外吸氧）的患者的治療效果，另一項研究則評估瑞德西韋用於出現較嚴重臨床症狀（如，需要吸氧）的確診病患的療效。這兩項臨床試驗由中國研究人員牽頭，均在武漢進行。

據中日友好醫院方面介紹，上述臨床試驗將一共入組患者761例，其中輕、中症患者308例，重症患者453例。中日友好醫院曹彬教授介紹，這項研究將執行嚴格的隨機雙盲試驗，以評價瑞德西韋在新冠狀病毒性肺炎的療效和安全性。

美國藥企吉利德已與中國衛生部門達成了協議，支持對2019-nCoV感染者開展兩項臨床試驗。（資料圖片）

此前，中國國家藥監局就已經同意中日友好醫院和中國醫學科學院可以在感染新型冠狀病毒的患者中開展臨床試驗。

據瞭解，瑞德西韋是美國製藥企業吉利德公司尚在研發中的抗埃博拉病毒藥物，用於治療伊波拉出血熱，目前正在進行Ⅱ和Ⅲ期臨床研究。

而瑞德西韋如今以會在新型冠狀病毒疫情中引發關注，是因為前不久美國的醫生在給美國首例新型冠狀病毒肺炎患者治療時，為了緩解其出現的高燒重症的情況，通過「同情使用」制度給該患者試用了瑞德西韋，結果患者的症狀在一天後出現了緩解，且沒有出現明顯的副作用。於是，參與治療的美國醫生們便撰寫論文介紹了這一情況，進而引起媒體和公眾的興趣乃至期待。

圖為新型冠狀病毒（2019-nCoV）影像。（China CDC）

不過，吉利德科學全球首席醫療官Merdad Parsey博士曾代表公司發表聲明稱，瑞得西韋尚未在任何國家獲得批准上市，其安全性和有效性也未被證實。在此次疫情中，瑞德西韋作為試驗性藥物，用於少數新型冠狀病毒感染者的急症治療。

目前，吉利德正在配合中國的衛生部門開展一項隨機、對照試驗，以確定使用瑞德西韋治療新型冠狀病毒感染者是否安全和有效。