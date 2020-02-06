【武漢肺炎】多國限中國人入境　外交部：勿過度反應，已嚴正交涉

新型冠狀病毒肺炎在中國大規模爆發後，多個國家及地區都先後宣布限制或禁止中國人入境，又派出包機撤僑，其中美國、日本等更有當地航空公司中止與中國之間的航班。 中國外交部發言人華春瑩在周四（6日）的記者會上重申，希望各方冷靜、理性、客觀地看待疫情及中國的防控工作，不要過度反應。

意大利停飛所有往返中國的航班，並安排包機從武漢撤僑。（美聯社）

華春瑩表示，自疫情發生以來，中國政府始終高度重視中國人民和在華外國人的生命安全和身體健康，採取最嚴格、最全面的防控措施，很多舉措遠超世衛建議和《國際衛生條例》要求，「目前在華外國公民的安全、健康和生活是有保障的，中國民航也已採取多種有效措施，保障國際航班旅客的安全健康，最大限度減少疫情通過航空器傳播。」

此外，華春瑩又提到，中方是採取最徹底、最嚴格的防控舉措，防控工作正取得積極成效，世衛高度讚賞中方應對疫情的有力舉措，多次強調不讚成甚至反對對中國實施旅行和貿易等限制；針對一些國家採取斷航等過度反應措施，國際民航組織也發出公告，強烈敦促各國遵循世衛組織建議。

華春瑩指，中國對有關國家無視世衛專業權威建議、不遵守國際民航組織的公告表示不滿和反對，已向有關國家提出嚴正交涉，批評有關作法不僅無助於防控疫情，反而人為製造恐慌，嚴重干擾國際正常人員往來與合作，干擾國際航空運輸市場秩序。中方敦促有關國家謹慎考慮，不要過度反應，從維護雙邊交往合作大局出發，不要限制雙方航空公司運營航線航班，按照世衛和國際民航組織的建議立即修改政策，糾正做法，以實際行動體現對中國抗擊疫情的支持。

（綜合報道）