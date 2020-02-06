【武漢肺炎】河南嬰兒出世7日後染病　母親產後曾病危同告確診

新型冠狀病毒肺炎不斷擴散，內地目前出現至少3宗新生兒感染病例。除了武漢兒童醫院確診的2宗，河南信陽市中心醫院周三（5日）亦確診1宗新生兒病例，患者出生僅7天。

余女士通過剖腹產產下一名男嬰。（河南日報）

綜合內媒報道，河南信陽一名留觀疑似新型冠狀病毒感染肺炎的孕婦余女士，於1月30日順利產下一個男嬰。 據悉，余女士在武漢居住，新年前回到信陽後出現發熱、咳嗽、食欲下降等症狀，作為疑似病例轉送到當地一間职业技术学院附属医院隔離觀察。

1月31日凌晨3時，余女士再次病危，經主治醫生、急診科及呼吸內科主任等人搶救後轉危為安。 不幸的是，她翌日被確診感染新型冠狀病毒肺炎，隨後被轉送至定點醫院隔離治療。

余女士的孩子出生後，2月2日被轉送到羅山縣楠杆鎮伍家坡的爺爺家中。及至2月5日凌晨，孩子突然出現發熱症狀。當地鄉鎮幹部獲悉後，將孩子和其嫲嫲一起送到信陽市中心醫院。當日下午，余女士孩子的核酸檢測結果顯示陽性，確診感染。目前已被送進當地定點醫院隔離病區集中救治。

據此前報道，重災區湖北武漢市的武漢兒童醫院也有兩宗初生嬰兒確診病例，最小的僅出生30小時，其母親為確診患者。目前該名初生嬰兒的生命體徵穩定。

內媒引述專家提醒，新型冠狀病毒可能會透過母嬰感染。

（綜合報道）