【口罩之爭】瀋陽、青島「互扣口罩」？青島官方：問題已協商解決

早前雲南大理徵用重慶及湖北黃石的口罩，事件曝光引起輿論抨擊，之後雲南省要求大理方面退還口罩，並將幾名涉事官員免職。 然而，扣發口罩事件似乎層出不窮。2月6日，一份加蓋青島市發改委公章的紅頭文件引起輿論注意，該文件稱，青島10萬隻口罩被瀋陽海關暫扣後，將「按照對等原則」，通過海關扣留瀋陽從韓國採購的口罩。 當晚，青島市新冠病毒肺炎疫情防控指揮部物資保障組回應稱，證實上述文件，不過，由於「10萬隻口罩被瀋陽海關暫扣信息不實」，在核實完情況後已將文件撤回，未執行。

根據《關於請協助暫扣有關防控保障物資的函》顯示，「根據市委市政府和市指揮部部署要求，青島委託國藥集團青島公司等發揮業內資源優勢，採取市場化方式集中協助政府集中採購防控保障物資。根據委託企業反饋情況，前期協助青島從韓國採購的l0萬隻N94口罩已被瀋陽海關查扣，另有一批15萬隻N95日本口罩也在瀋陽海關輻射範圍。」

《關於請協助暫扣有關防控保障物資的函》。（網絡圖片）

鑑於採購的口罩被查扣，青島方面據此提出，由於「獲知瀋陽市委託企業現有一批從韓國採購的醫用口罩等防護物資，將搭乘2月4日、5日從韓國到青島飛機和從韓國到威海的飛機、輪船過關入境。根據市指揮部要求，現請青島海關根據有關企業報備信息暫扣其防護物資，市物資保障組將按照對等原則處置相關物資。」

兩地海關互相查扣口罩，事件引發輿論關注。此外，文中的「對等原則」等表述，也招致質疑。

對此，文件落款中的梁姓聯繫人接受訪問表示，根據企業急需，當地草擬上述文件，但已於2月4日早晨撤回，並未執行。他表示，對於企業反映的問題，已同瀋陽方面協商解決，兩地企業各自領走所購防護物資用於當地防護保障。

2月7日，青島海關官方網站發佈聲明稱，針對近期網路出現青島海關「暫扣」「截留」「徵用」疫情防控物資的不實傳言，青島海關重申，海關依法履行職責，快速放行各類入境疫情防控物資，不「暫扣」，不「截留」，不「徵用」。