【武漢肺炎】李文亮懷孕妻子在湖北娘家未受感染　父母感染已治癒

武漢肺炎疫情持續下首次披露疫情信息的武漢醫生李文亮，於2月7日因感染新型冠狀病毒去世引發輿論反彈，李文亮的父母及妻子是否被感染也備受關注。

據澎湃新聞報道，據可靠消息，李文亮感染新冠肺炎後，其父母也受到感染，目前都已治癒。對於外界傳言李文亮妻子也重症感染的消息，內地媒體闢謠指出，李文亮妻子懷孕待產是真的，感染是假的。目前在鄉下娘家，健康狀況正常。

經濟觀察報報道稱，李文亮妻子健康沒有問題，她在李文亮入院治療期間，經常和兒子透過微信跟李文亮視訊通話。

南方週末也在報道中指出，1月底的一個夜晚，南方週末記者曾找到已在重症病房裏的李文亮。他的頭像是漫畫蠟筆小新一家四口，他已有一兒，妻子正懷着二胎，頭像彷彿是他對自己未來生活的描繪。

1月24日，李文亮躺在武漢市中心醫院呼吸與重症醫學科監護室裏，終於做了核酸檢測。等待結果的日子裏，每一天，他都用手機和在外地娘家的妻子和5歲孩子視頻。

此外，李文亮生前在接受《新京報》採訪時也表示，現下妻子帶着孩子在丈母娘家生活。有一位自言和李文亮相熟的醫生在微信中表示，打電話給了李文亮妻子確認，妻子正和孩子待在娘家，「情況還好，沒有住院」。

妻子得到的最後消息是，李文亮轉到了武漢市中心醫院後湖院區，上了ecmo搶救。

也有媒體稱，李文亮同妻子自1月11日起便未見過面。

2月7日，據中國紅十字基金會官方微博消息，中國紅十字基金會字節跳動醫務工作者人道救助基金資助李文亮醫生家人100萬元人民幣。

此外，在2月6日深夜，360集團董事長兼CEO周鴻禕也在微信朋友圈表示，將個人捐助100萬元照顧李文亮醫生的家人，聊表寸心。

李文亮去世的消息也引發中共高層的關注。報道稱，經中央批准，國家監察委員會決定派出調查組赴湖北省武漢市，就群眾反映的涉及李文亮醫生的有關問題作全面調查。

武漢肺炎疫情爆發期，李文亮曾於2019年12月30日在同學群發布有關華南海鮮市場疫情的消息。後因「在互聯網發佈不實言論」被派出所提出警示和訓誡。此後，李文亮因第一時間對外發出防護預警，被人們稱為疫情「吹哨人」。