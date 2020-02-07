【武漢肺炎】廣州市宣布實施封閉管理　非本地人及車輛限制進入

撰文： 最後更新日期： 2020-02-07 16:10

新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，其中在廣東省省會廣州，當地疫情工作指揮部在周五（7日）發出通知，所有居住屋苑及村莊實行封閉管理，加強人員及車輛出入管理，限制非本地業主、住戶或使用者及相關車輛進入物業管理區域。 通知指出，所有市民必須做好自身防護，勤洗手、少出門、不聚餐等，出入公共場所亦要戴上口罩，所有室內的文化、娛樂等聚集性場所都一律關閉。

通知有提到限制出入的對象不包括速遞員、外賣員等及其車輛，但所配送的物品，都應送至指定區域集中存放管理，並由客戶自行領取。通知要求各個出入口都應該設置防控卡點憑證出入，並要進行體溫監測，發燒者要主動配合做好醫學觀察等相關處置工作。

通知亦稱，抵達廣州的外地人員及本地居民，必須當天及時申報，隱瞞重點疫區旅居史及健康狀況造成疫情傳播，將會被追究責任。至於仍滯留在重點疫區的人，在廣東省重大突發公共躬生事件一級響應解除前都不得回來廣州，公職人員違反規定會由同級紀檢監察機關追責，外地人則會被取消三年內申請入戶資格及承租公共租賃住房資格。

此外，通知亦要求從重點疫區回來廣州的人，必須接受嚴格居家或集中隔離健康管理，一律不得外出，14天後無癥狀方可解除。各街鎮、居村委會同時要落實措施，包括在居家隔離住戶門前張貼一份提示，遞送一份告知書，確定一位社區對口聯絡服務人，配送體溫計、口罩、宣傳手冊等。

（綜合報道）