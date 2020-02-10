【武漢肺炎】鍾南山：不排除「超級傳播者」 個別潛伏期超三周

2月9日，由國家衛健委高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山領銜的「中國2019年新型冠狀病毒感染的臨床特徵」研究，在醫學類預印本網站medRxiv上發表。

鍾南山等人對1,099例（截至2020年1月29日）新冠肺炎確診患者的臨床特徵進行了回顧性研究。

研究發現，新冠肺炎的中位潛伏期為3天，最長可達24天。同時，僅有1%左右的患者與野生動物有過直接接觸，而超過四分之三的患者為武漢本地居民，或曾與來自武漢的人員接觸過。這為新冠肺炎人傳人提供了進一步證據。

武漢方艙醫院正式投入使用。圖為2月8日，醫務人員在武漢客廳方艙醫院查房。（新華社）

除了飛沫傳播和直接接觸兩種途徑，研究人員還在一些患者的糞便樣本，以及胃腸道、唾液或尿液、食道侵蝕出血部位中檢測到新冠病毒，因此衛生保護應考慮到通過胃腸道分泌物的傳播。

最新論文由鍾南山攜手來自中國抗疫一線的37位作者共同完成。作者單位包括廣州市呼吸衛生研究所、武漢市金銀潭醫院、黃岡市中心醫院等。中國工程院院士李蘭娟所在的浙江大學醫學院附屬第一醫院也在其中。鍾南山為這篇論文的通訊作者。

論文提出，儘管新冠肺炎仍在全球範圍內迅速蔓延，但關於新冠病毒引發的急性呼吸系統疾病（ARD）的臨床特徵仍不清楚。

為此，鍾南山等人對中國已確診的1,099例新冠肺炎患者的臨床特徵進行了回顧性研究。這些病例來自全國31個省市的552家醫院。

這些患者均通過高通量測序，或實時逆轉錄酶聚合酶鏈反應（RT-PCR）對鼻拭子和咽拭子樣本的檢測得到確診。

研究中26%患者無武漢接觸史

最新研究得出以下結論：

在1,099名新冠肺炎患者中，483人（43.95%）為武漢當地居民。在武漢以外地區，26.0%的患者未在近期前往武漢，或者未與來自武漢的人有過接觸史。同時，僅1.18%的患者與野生動物有過直接接觸，31.30%的患者去過武漢，71.80%的患者與來自武漢的人員接觸過。這些結果印證了最近的一些報道，如家族聚集性發病、無症狀感染者傳播、3階段暴發模式等。同時，不排除「超級傳播者」的存在。

患者中位年齡為47歲，女性佔41.9%。新冠肺炎可發生在整個年齡段，其中0.9%的患者在15歲以下。

發熱（87.9%）和咳嗽（67.7%）是最常見的症狀，但就診時有發熱症狀的患者不足一半（43.8%）。腹瀉（3.7%）和嘔吐（5.0%）少見。25.2%的患者至少有一種基礎性疾病（如高血壓、慢性阻塞性肺疾病）。新冠肺炎的中位潛伏期為3天（範圍從0天至24天），最長可達24天。

臨床特徵：入院時接受肺部CT檢查的840名患者中，有76.4%表現為肺炎。典型特徵是毛玻璃樣陰影（佔50%）和和雙側斑片狀陰影（46%）。同時，82.1%的患者出現淋巴細胞減少，36.2%的患者血小板減少。總體而言，在33.7%的患者中觀察到白細胞減少症。嚴重病例會有突出實驗室異常，即白細胞減少症、淋巴細胞減少症、血小板減少症、C反應性升高蛋白水平。

總體而言，接受氧氣療法、機械通氣、靜脈內抗生素和奧司他韋療法的患者分別佔38%、6.1%、57.5%和35.8%。此外，有5例嚴重病例採用了體外膜氧合ECMO。

廣東省要求對物業管理區域實施封閉管理，快遞員、外賣員等人群及其車輛都不得進入，關閉小區會所、老人活動室等人員聚集場所，小區電梯每天要消毒四次以上。（中新社）

廣東新冠肺炎致死率為0.88%

鍾南山等人在論文中表示，和之前在《柳葉刀》上發表的兩項研究相比，基於更大的樣本量和在全國各地招募的病例，最新研究得出的新冠肺炎病死率明顯變低（1.4%）。當計入廣東省的試點數據時，病死率更低（0.88%）。

這是因為廣東採取了有效的預防措施，早隔離、早診斷和早治療可能共同促進了廣東省新冠肺炎病死率的顯著下降。

據《南方日報》報道，從2月1日開始，廣東新冠肺炎的累計治癒數顯著上升，目前共治癒128例（截至2月9日數據）。此外，確診病例的增加率趨緩。

鍾南山表示，根據目前觀察的情況，新冠肺炎的病死率約為2.7%，且患者大多為中老年人，病死率雖然比普通流感強，但遠比SARS冠狀病毒、埃博拉病毒或H7N9流感病毒低。

「最關鍵的是什麼？是看我們疾病的增加率。」鍾南山表示，新增的病例若是再有下降，那就表明疫情形勢有好轉。