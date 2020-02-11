美起訴4名中國軍方黑客　外交部：美在網安問題上虛偽、雙重標準

美國司法部10日宣布對中國軍方的4名成員提起訴訟，稱他們涉嫌參與了2017年對美國信用評級機構巨頭艾可飛（Equifax）數據庫的大規模攻擊。美官員稱「這是有史以來最大的數據盜竊案。」

在2月11日中國外交部記者會上，有記者提問中方對此有何回應。

外交部發言人耿爽表示，中國政府在網絡安全問題上的立場是一貫的、明確的，中方歷來堅決反對並依法打擊一切形式的網絡黑客攻擊行為。中國是網絡安全的堅定維護者，中國政府和軍隊及其相關人員從不從事或參與通過網絡竊取商業秘密活動。

耿爽指出，長期以來，美國政府和有關部門違反國際法和國際關係基本準則，對外國政府、企業和個人實施大規模、有組織、無差別的網絡竊密與監聽、監控，這早已是世人皆知的事實。從「維基解密」到「斯諾登事件」，美方在網絡安全問題上的虛偽性和雙重標準早已昭然若揭。

耿爽表示，根據公開披露的大量信息，美方有關機構一直對包括其盟國在內的多國政府部門、機構、企業、大學、個人進行網絡侵入和監聽、監控。中國也是美方網絡竊密和監聽、監控的嚴重受害者。中方多次就此向美方提出嚴正交涉，要求美方作出解釋，立即停止此類活動。

李海東表示，巴爾最新公布的事件涉及美國1.5億人的信息，1.5億約佔美國人數的一半。美國普通民眾因此會對中國產生恐慌心理。「這表明美國政府有一些政府高官不僅僅是想在政府內部打造中國是美國威脅的共識，還想在美國社會中形成相同的共識。」

此外，對於網絡安全的問題，中國國防部屢次強調，中國是網絡安全的堅定維護者，一貫堅決反對並依法打擊包括網絡攻擊在內的相關犯罪活動，中國軍隊從未支持過任何網絡黑客行動。中國軍隊適度發展網絡空間防禦能力，堅決捍衛國家網絡主權、信息安全。