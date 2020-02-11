【武漢肺炎】內地逾8成群聚感染發生在家庭　專家呼籲這樣防範

﻿武漢肺炎疫情持續擴散。今日（11日）下午3時召開的國務院聯防聯控機制新聞發布會上，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友在會上表示，內地的群聚感染疫情主要發生在家庭，佔83%以上。 對於如何防範群聚疫情，他表示，一定要做好防護，家中要注意通風，外出搭車也一定要做好防護措施。

國務院聯防聯控機制新聞記者會現場。（01直播截圖）

吳尊友表示，聚集性疫情是指在一個相對有效單位裏面出現了兩個以上的病例，對全國近千宗聚集性疫情分析發現，其中83%是以家庭為單位，其餘在常見的聚集性場所，如醫療機構、學校，商場、工廠、企業等。

聚集性疫情已出現三、四代病例

他說，聚集性疫情的特點是，其涉及的病人年齡從嬰幼兒到老人，範圍比較廣，一代病人佔32%，二代病人佔64%，也有個別的出現三代甚至四代。二代傳播主要是首個病人有在湖北或者武漢居住、生活、旅遊史，由於家庭的生活接觸或照顧病人、聚餐而引發。三代、四代病例則主要是因為第一代病例臨床特徵不明顯，在和其接觸的生活、日常照顧當中，防範意識不強所引發。

對於如何防範群聚疫情，他表示，首先要知道發生的場所及地點，若家中有病人或要照顧家人、參加聚會，或是去人潮密集的地方，都有可能發生群聚疫情。在照顧病人的同時一定要做好防護，居室要注意通風，個人要注意衛生防護，比如戴口罩、洗手，儘量避免參加聚會、聚餐等聚集性活動，如果要乘車，一定要做好防護措施。

至於有人因太過害怕疫情，甚至戴7、8個口罩才敢出門，吳表示，其實對一般老百姓而言，醫療口罩使用一個就可以，且不必打完電話、喝水後就馬上丟掉，可以重複使用。

（國務院聯防聯控機制新聞發布會）