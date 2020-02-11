【武漢肺炎】蒸口罩重用真係得？　台教授稱乾蒸4分鐘能抑制病毒

武漢肺炎疫情持續，市面上「一罩難求」。民建聯立法會議員蔣麗芸上月底在社交網站分享短片，稱若口罩短缺，市民可選擇100度水溫「翻蒸」消毒口罩。衞生防護中心總監黃加慶醫生即指，外科口罩只能用一次，「翻蒸」重用並不可行。 在台灣，中山醫學大學一名教授實驗後認為，電鍋乾蒸4分鐘後，能抑制病毒活性。在口罩缺貨時，可以透過適當消毒口罩應急使用。 「電鍋乾蒸」引起台灣網民討論，有人更親身嘗試此法，卻發現整個口罩因高溫融化，面目全非。

台灣教授分享「翻蒸口罩」方法。（中山醫學大學生物醫學科學系）

台灣中山醫學大學生物醫學科學系5日在Facebook專頁貼文，稱口罩能不能經過消毒方式重複使用，主要決定於消毒方式對口罩的過濾力是否產生過度的影響。

文章稱，該校職安系賴全裕教授發現，利用電鍋乾蒸（不加水直接按下煮飯開關，非保溫）3至4分鐘，五次後只會使口罩的過濾力遞減約7.5%。而經過該校醫化系朱智謙教授以紅外線溫度計實測，電鍋乾蒸4分鐘後，口罩表面溫度可達攝氏65度，過去研究已經發現，以攝氏65度處理4分鐘，可以幾乎完全抑制SARS病毒的活性。

貼文更圖解教學如何用電鍋「乾蒸口罩」，並提醒道，應在口罩缺貨時才消毒口罩作應急使用，否則最好定期更換。防疫最重要的是要勤洗手，減少用手觸摸口鼻眼。

台灣KOL、英文老師徐薇在Facebook分享結果，稱因為時間設定太久，令口罩蒸到融化縮小。（徐薇老師Facebook）

台灣網民實測：高溫融化 面目全非

「乾蒸口罩」的方法在台灣網路傳出後引起不少討論，也有人親自實測。其中，台灣KOL、英文老師徐薇在Facebook分享結果，稱因為時間設定太久，令口罩蒸到融化縮小。討論區「爆廢公社」亦有網民嘗試「乾蒸口罩」，有人表示整個口罩因高溫融化掉到鍋底，面目全非。

口罩可消毒重用？ 衞生防護中心：無呢樣嘢

外科口罩是否能夠「翻蒸」消毒重用？本港衞生防護中心總監黃加慶醫生曾解釋，外科口罩只能用一次，在衞生署的宣傳資料及指引寫得很清晰。醫學會前會長蔡堅醫生亦指，現時常用的外科口罩物料只可以使用一次，使用後必須丟棄，沒有口罩消毒後重用的可能性，呼籲市民切勿嘗試。