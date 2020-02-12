【武漢肺炎】科摩羅友好協會捐款100歐元　中國使館：禮輕情意重

2月10日下午，一條有關非洲島國、世界最不發達國家之一的科摩羅「為中國抗擊新型冠狀病毒捐款100歐元（約合850港元）」的消息，引起了中國網友的熱議。

當地時間2月9日，「科摩羅信息」網站報道稱，科摩羅-中國友好協會代表團與中國大使會面時，就疫情表達了科摩羅民眾對中方的支持和信任，並指出中國是第一個承認科摩羅獨立的國家，兩國將持續保持友好關係。

科中友協主席穆薩向中國大使轉交100歐元。（微博）

報道稱，科中友協主席穆薩向中國大使轉交了象徵性的100歐元，用於購買口罩，近日這一商品在科摩羅已經買不到了。他說：「我們了解中國的能力，但友協希望藉此向中國人民表達科摩羅民眾的關心。」

2月11日下午，中國駐科摩羅大使館證實，其實科中友好協會最初打算向中方贈送一箱口罩，「但他們跑遍了當地的超市和藥店也沒有買到」，所以協會決定募捐「100歐元」，以這一象徵性的金額向中國人民防疫鬥爭表示支持。

中國駐科摩羅使館強調，科摩羅是聯合國公認的世界最不發達國家之一，「100歐元」已相當於當地普通人一至兩個月的收入，實屬「禮輕情意重」。

友好協會捐款數量僅有一百歐，因而在Twitter等網站受到不少質疑，是否是「表演」，亦有人嘲笑捐款數字太少；而科摩羅政府發言人最對法新社表示，該協會「絕對不代表」該國政府。

不過，許多中國網友看到消息後表示，雖然100歐元很少，但也是心意，亦對捐款表示了感謝，有網友笑稱「這相當於美國捐1000億美元了」。