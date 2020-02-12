【武漢肺炎】國家衛健委：出院人數增長較快　治癒比例升至10.6%

國務院聯防聯控機制今日（12日）下午3時召開新聞發布會，介紹教育系統疫情防控等有關工作情況。

與會嘉賓包括：教育部應對新冠肺炎疫情工作領導小組辦公室主任王登峰、教育部基礎教育司司長呂玉剛、教育部高等教育司司長吳岩、教育部高校學生司司長王輝、中國疾病預防控制中心營養學首席專家趙文華。

記者會由國家衛健委新聞發言人米鋒主持。

教育部高校學生司司長王輝。（01直播截圖）

教育部：適當延長畢業生擇業時間

每年春季都是高校畢業生就業季，有高校應屆畢業生關心如何求職就業，關於教育部門有哪些應對措施，王輝表示，2020年全國普通高校畢業生874萬，同比增加40萬人。綜合考慮經濟下行壓力和疫情疊加的影響，預計今年上半年高校畢業生就業面臨的形勢就更加複雜嚴峻。教育部已經針對防控疫情做好畢業生就業工作進行了安排部署，重點要做好四個方面的工作：

一、 加強網上就業服務。教育部就業平台將緊密聯繫省級就業平台、高校就業網和社會招聘網站，組建就業大市場，共享崗位信息，共同開展網上就業服務。 二、 大力開拓就業渠道。鼓勵大學生參軍入伍，鼓勵畢業生到基層就業、創業。建立校企合作的對接平台，在重點區域、重大工程、重大項目、重要領域中加強人才供需的對接。深入挖掘互聯網、大數據、人工智能和實體經濟深度融合創造的就業機會。 三、 著力強化重點幫扶。指導高校對建檔立卡貧困家庭畢業生、身體殘疾畢業生等群體提供「一對一」的幫扶。 四、 適當延長擇業時間。對離校時未落實工作單位的高校畢業生可按規定將戶口、檔案在學校保留兩年，待落實工作單位後再及時辦理就業手續。

教育部基礎教育司司長呂玉剛。（01直播截圖）

教育部：教育電視台向全國傳授課程學習資源

目前，城市地區的學校基本都開設了網絡課堂，但在一些農村地區，特別是偏遠山區，他們的孩子可能目前還沒有條件上網課。對此，呂玉剛介紹說，停課不停學，是一個廣義的開學，學習的方式是多種多樣的，不僅僅是單純意義的網上學習。各地非常關心偏遠貧困地區學生的學習問題，特別是農村的留守兒童，要給於他們更多的關心和支持，採取多種方式予以支持和服務。

呂玉剛說，為了幫助偏遠貧困學生拓寬學習的渠道，提供學習的資源支持與服務，從2月17號開始，中國教育電視台第四頻道將通過直播衛星平台向全國用戶傳授有關課程學習資源，將覆蓋偏遠、貧困農村地區，特別是信號比較弱或者有線電視沒有通達的地區。將解決這些地區學生學習的問題。同時，因教育電視台播出的時間有限，這些學習資源以小學課程資源為主，同時兼顧了初中、高中學生的學習。

吳岩則特別強調，不提倡、不鼓勵、不希望、不建議各高校在疫情期間，要求每一位老師都要製作直播課。此外，他說，目前推出的22個線上課程平台的2.4萬門課程，並不是為應對疫情臨時倉促製作上線的，而是這幾年來精心組織、精心培育、精心遴選的好老師的好課，應該說這些課是有質量保障的。

教育部應對新冠肺炎疫情工作領導小組辦公室主任王登峰回答記者問題。（01直播截圖）

教育部：來自疫情嚴重地區的同學可能要單獨隔離

有記者提問，大學生即將從全國各地返校，返校後是不是需要先隔離14天？湖北的高校預計開學時間是不是能確定？需要去外地上學的湖北籍大學生有沒有相應的應對辦法？

王登峰回應說，從返校大學生來講，目前教育部已經明確要求各地要延遲開學，在開學時主要是抓住三個環節：第一個環節是開學的環節，推遲開學以後，要進行錯峰、錯區域和錯層次的開學。錯區域就是疫情嚴重地區和其他地區要錯開時間，錯層次就是大學，包括高職高專、中專和中小學也要錯開，因為中小學基本是在屬地範圍內，而大學包括中職和高職都有跨省的流動，所以這是一個錯層次的開學。錯峰就是在同一個地區錯開不同時間來開學。

第二個環節是開學的過程或者是返校的過程，我們首先要確保返校過程的安全、有序、錯峰。

第三個環節是等學生到達學校之後，對於來自不同地區的學生，可能要採取不同的措施，每一所學校都要按照統一的部署和要求進行消殺方面的準備，來自疫情嚴重地區的，和確診病人有過接觸的，包括有咳嗽發燒症狀的同學，可能要進行單獨的隔離，其他的同學每天要測量體溫，要隨時關注他們身體狀況的變化，這些不一定需要隔離。

來自湖北疫區的同學，首先這些同學在返校之前要按照湖北武漢當地實際的要求，比如湖北或武漢的人什麼時候能夠離開到全國各地去，湖北籍的學生要到外地上學首先要符合湖北當地的要求。比如他所在的學校提前開學了，但是當時還沒有解除對湖北或者武漢的人員流動的管制或要求，他們就要留在原地。等他們從湖北回到各自學校之後，也要進行單獨的隔離。其他地方到武漢去上學的同學也是同樣，在武漢地區還沒有解除人員流動管控時，也不能夠過去。

國家衛健委新聞發言人米鋒通報疫情情況。（01直播截圖）

衛健委：治癒比例由最低的1.3%上升到10.6%。

據米鋒通報，截至2月11日24時，據各省（區、市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例38800宗，其中重症病例8204宗；累計治癒出院病例4740宗，累計死亡病例1113宗，累計報告確診病例44653宗，現有疑似病例16067宗。累計追蹤到密切接觸者451462人，尚在醫學觀察的密切接觸者185037人。累計收到港澳台通報確診病例77宗，其中香港49宗，澳門10宗，台灣18宗。

米鋒表示，當前疫情形勢仍然十分嚴峻，但在一系列有力措施的推動下，疫情形勢總體上也出現一些積極變化。新增報告病例波動下降，新增確診病例數由最高時2月4日的3887宗下降到2月11日的2015宗，新增疑似病例數由最高時2月5日的5328宗下降到2月11日的3342宗，降幅分別達到了48.2%和37.3%；治癒出院人數較快增長，治癒比例由最低時1月27日的1.3%上升到2月11日的10.6%。