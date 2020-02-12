【武漢肺炎】習近平：疫情防控取得成效，努力實現今年經濟目標

自湖北武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻。中共於周三（12日）再次召開中央政治局常務委員會會議，由中共中央總書記習近平主持。 習近平在會議中強調，當前疫情防控工作到了最吃勁的關鍵階段，要求各級黨委和政府，要按照黨中央決策部署，堅決打贏疫情防控戰，努力實現今年經濟社會發展目標任務。

2月10日，習近平在北京調研指導新冠肺炎疫情防控工作，連線武漢前線。（新華社）

根據《新華社》報道，此次會議聽取中央應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組匯報，分析當前新冠肺炎疫情形勢，研究加強疫情防控工作。習近平在會議中發表了講話。

習近平指出，在黨中央集中統一領導下，中央應對疫情工作領導小組及時研究部署工作，國務院聯防聯控機制加大政策協調和物資調配力度，各地區各部門積極履職盡責，廣大醫務人員衝鋒在前、無私奉獻，全國各族人民眾志成城、團結奮戰。經過艱苦努力，疫情形勢出現積極變化，防控工作取得積極成效。

習近平強調，當前疫情防控工作到了最吃勁的關鍵階段，要毫不放鬆做好疫情防控重點工作，加強疫情特別嚴重或風險較大的地區防控。各級黨委和政府要按照黨中央決策部署，切實把各項工作抓實、抓細、抓落地，堅決打贏疫情防控的人民戰爭、總體戰、阻擊戰，努力實現今年經濟社會發展目標任務。

此外，會議還指出，要圍繞提高收治率和治癒率、降低感染率和病亡率，抓好疫情防控的重點環節。要求要全面增強收治能力和加大藥物和疫苗科研攻關力度。湖北省特別是武漢市依然是疫情防控的重中之重，19個省份對口支援湖北省武漢以外地市要責任包幹、落細落實。

會議稱，要強化醫療物資等的供應保障，充分調動口罩、醫用防護服生產企業的積極性，加快推動企業復工達產，鼓勵有條件的企業擴大產能或轉產，幫助解決缺員工、缺設備、缺原材料和資金緊張等問題。同時，要做好生活必需品生產供應工作。

會議強調，今年是全面建成小康社會和「十三五」規劃收官之年。各級黨委和政府要努力把新冠肺炎疫情影響降到最低，保持經濟平穩運行和社會和諧穩定，努力實現黨中央確定的各項目標任務。

會議又指出，要加大宏觀政策調節力度，針對疫情帶來的影響，研究制定相應政策措施。要更好發揮積極的財政政策作用，加大資金投入，保障好各地疫情防控資金需要。要積極擴大內需、穩定外需。

中央政治局常委會會議指出，要圍繞提高收治率和治癒率、降低感染率和病亡率，抓好疫情防控的重點環節。（中新社）

據悉，這是中央政治局常委會就同一主題召開的第三次會議，頻率實屬罕見。關鍵時刻召開這種高級別的會議，也在意料之中。之所以說是關鍵時刻，是因為疫情在未來數日將達到高峰，並且已對中國經濟造成了創傷。

當地時間2月11日，世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，世界必須「醒來，把這種病毒視為頭號公敵，」並稱首款疫苗要18個月以後才有。

國家衛健委高級別專家組組長鍾南山表示，他對於中國新增病例很快會放慢持樂觀看法，部分省份新增確診病例已在下降，疫情預計在2月達到高峰。鍾南山稱，「我希望這次疫情或這一事件能在4月左右時結束。」

不過，即便疫情能夠很快結束，已經對中國經濟造成了創傷，企業開始裁員，一些公司表示需要數十億美元資金才能保持運轉。從汽車廠商到智能手機企業的供應鏈均受到破壞。

凡此種種，進一步考驗着中國的治理體系和能力。2月3日的中共政治局會議認為，「這次疫情是對中國治理體系和能力的一次大考」。

一場肺炎疫情，讓中國執政者的目標——國家治理體系和治理能力現代化以無比尷尬的形式亮出短板，只能希望經過代價巨大的這一場戰役後，中國的治理體系能夠有明顯的改善，官員們的執政能力有更多的提高。與此同時，「民心」是執政者在任何情況下都不能鬆懈的追求。特別是在共同抗擊疫情的艱難時刻，官民之間的良性互動更是極為重要的。