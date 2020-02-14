【武漢肺炎】內媒：李蘭娟兩款治療藥物數據遭疑　缺臨床試驗結果

新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，官方仍在研發相關的治療藥物。中國工程院院士、國家衛健委高級別專家組成員李蘭娟近期在武漢宣布研究成果稱，根據初步測試，阿比朵爾和達蘆那韋兩款藥物能有效抑制冠狀病毒，並建議納入國家衛健委第六版診療指南。 惟內媒《財新網》周五（14日）報道，李蘭娟公布的研究數據遭到多位專家質疑，且缺乏臨床試驗結果。

自疫情爆發以來，李蘭娟一直在前線進行治療藥物研究。（中新社）

報道指出，據李蘭娟介紹，根據初步測試，在體外細胞實驗中顯示，阿比朵爾（Arbidol）在10至30微摩爾濃度下，與藥物未處理的對照組比較，能有效抑制冠狀病毒達到60倍，並且顯著抑制病毒對細胞的病變效應。達蘆那韋（Darunavir）在300微摩爾濃度下，能顯著抑制病毒複製，與未用藥物處理組比較，抑制效率達280倍。

但《財新網》引述多位專家表示，根據上述試驗數據，兩款藥物的生物活性較差，尤其是達蘆那韋，實際難以在體內實現病毒抑制效果，若要實現有效濃度，病人或需服用上萬片藥物，副作用遠大於療效，且不可能實現。若要證實其有效性，還須更多臨床試驗和真實世界研究數據。

根據介紹，達蘆那韋是一種常見的愛滋病治療藥物，通過抑制HIV病毒蛋白剪切而抑制成熟的感染性HIV病毒顆粒產生。此前多個抗愛滋病藥物被宣稱對新冠病毒「可能有效」，但目前尚無藥物經過臨床試驗驗證。

另有藥學專家指出，該藥物對於原靶點（指抗愛滋病病毒的起效靶點）的有效濃度在納摩爾級別，而300微摩爾與納摩爾相差在萬倍左右。上述專家還表示，「這個數字不知是發布錯了，還是就是300微摩爾，如果是實際數據，那麼建議到新版診療指南是會有問題的。」

阿比朵爾則是一種抗流感病毒用藥，主要適應證是A型、B型流感病毒引起的流行性感冒和上呼吸道感染。其機制是通過干預病毒脂膜與宿主細胞的融合，從而阻斷病毒複製，新冠病毒是帶有外膜的病毒，因此理論上具備可行性。

不過，目前尚無抗流感用藥抗新冠病毒有效性數據。亞利桑那大學藥學院助理教授王俊認為，阿比朵爾和奧司他韋所作用的病毒蛋白只在流感病毒上存在，在新型冠狀病毒上是不存在，且目前並未有任何公開發表的實驗數據證明該藥物對新型冠狀病毒SARS病毒、MERS病毒的複製具有抑制作用。

但專家也提示，阿比朵爾以往有不少抗多種病毒的研究數據，而10至30微摩爾的體外有效濃度和以往研究報道的對其他病毒的有效濃度也在一個範圍之內。此前，也曾有專家申請「阿比朵爾在製備預防和治療SARS病毒藥物中的用途的製作方法」專利。

據悉，李蘭娟團隊公布的實驗數據僅為體外細胞試驗數據，證實藥物有效性仍需在人體進行嚴格臨床試驗。

但各地已有部分醫院宣稱使用上述藥物治療新冠病人。北京佑安醫院感染綜合科主任梁連春2月8日表示，」部分患者在使用了阿比朵爾和達蘆那韋之後，症狀恢復快，病程縮短。」同時，阿比朵爾已經被武漢協和醫院和同濟醫院納入新冠肺炎診療指南。

對於數據遭到質疑一事，李蘭娟方面暫未作出回應。

（財新網）