外交部發言人華春瑩開通Twitter　首條帖文：沒有一個春天不會來

繼中國多個駐外大使註冊Twitter和Facebook帳號後,外交部新聞司司長兼發言人華春瑩也開通了Twitter。她在周五(14日)以英文發出首條Tweet,「No winter lasts forever, every spring is sure to follow.」(沒有一個冬天不可逾越,沒有一個春天不會到來)。

No winter lasts forever, every spring is sure to follow. pic.twitter.com/oN7z6NlkWU — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) February 14, 2020

《中國經濟網》官方微博在周五晚上8時左右發文稱,「外交部新聞發言人華春瑩推特帳號今天正式開通。這是第一個由中國新聞發言人開通的推特帳號、華春瑩帳號與外交部發言人辦公室、多位駐外大使、多個駐外使領館的推特、臉書帳號,在抗擊疫情中發揮著越來越積極的作用。」但這條微博目前已經刪除。

此外,官媒《環球時報》國際版(Global Times)周五也報道稱,「中國外交部發言人華春瑩開通Twitter帳號」(Chinese FM spokesperson Hua Chunying opens Twitter account)。報道還提到,如今有更多中國官員在Twitter上主動發出聲音。

華春瑩的首條帖文寫道:「沒有一個冬天不可逾越,沒有一個春天不會到來。」(No winter lasts forever, every spring is sure to follow.)雖然文中未有提及具體事件,但外界認為與中國年底爆發新型冠狀病毒肺炎疫情的相關,暗示中國將走過疫情難關,迎來充滿生機的春季。

華春瑩的Twitter隨後還發布了至少9條與國務委員、外交部長王毅在德國訪問的相關新聞和表態,話題涉及新冠肺炎、華為風波以及中美關係等。

據悉,華春瑩是中國外交部歷史上第5位女發言人,自去年7月成為了首位新聞司女司長。華春瑩任司長之前,曾在中共中央黨校主辦的《學習時報》上發表過一篇文章《佔據道義制高點,提升國際話語權》。

華春瑩在文章中提到,中國經濟總量雖然已經位居世界第二,但話語權與實力相比嚴重不相稱。中國走近了世界舞台中央,但時常處於有理説不出、有聲傳不開的尷尬境地。

她認為,「應該在學懂弄通悟透的基礎上,借鑒世界各國構建和運籌話語權的經驗,盡快打造中國特色、中國風格、中國氣派的話語體系,牢牢把握解讀中國的權力。」

(綜合報道)