【武漢肺炎】武漢諶家磯方艙醫院將完工　規模最大設近4千床位

武漢肺炎疫情持續。在重災區武漢，當地先後建設「火神山醫院」、「雷神山醫院」收容重症病人，同時設計出多間方艙醫院收治輕症患者。 武漢諶家磯方艙醫院建設在今日（18日）已進入收尾階段，這家設有3840張床位的方艙醫院將於近期啟用，也是目前武漢市建成的最大規模方艙醫院。

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諶家磯方艙醫院位於武漢市江岸區諶家磯大道紅橋集團工業園區，由工業園區20個1188平方米的廠房倉庫改造而成，由中鐵十一局牽頭於2月14日開工建設。

現場施工負責人、中鐵十一局城軌公司項目經理李永剛表示，「由於倉庫材料需要轉運清理，之後還需要重新安裝地板、水電、電信、空調、隔離等設施，20個倉庫非常分散，多個工序同步交錯施工，機械運輸等難度比以往建設都要大」。

面對近期道路封閉受阻、全市物資緊缺匱乏等狀況，施工方組織500多人緊急援建，連夜籌集調運建設所需的1500噸物資材料。此外，為確保一線工人不被感染，施工方除了提供口罩、手套外，還為工人每天兩次測量體溫，發放板藍根和防病毒口服液。

目前，中鐵十一局已先後組織10批3500多人次，參加2家醫院和7家方艙醫院建設，完成了7500多張床位的施工任務。

（中新社）