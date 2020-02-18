【武漢肺炎】「太極拳助康復」已申臨床試驗　方艙醫院帶患者練習

新型冠狀病毒疫情持續，2月17日，在武漢大花山方艙醫院，國家中醫醫療隊員帶領部份新冠肺炎患者，練習起太極拳、八段錦，「用中醫外治法調理身體」，影片在網絡引發熱議。有網民質疑太極拳對改善新冠肺炎患者狀況是否真的有幫助。 而據內媒《網易科技》報道，中國臨床試驗註冊中心網站上，已出現一項太極拳治療新型冠狀病毒肺炎的臨床試驗。

據內媒《經濟日報》報道，武漢很多醫生和專家都推薦患者做太極拳，認為打太極拳、八段錦等中醫治療方式有利於患者康復，「因為肺炎就是損傷的呼吸功能的問題，就通過這樣的康復措施，能夠讓你的呼吸能力更好一些。」

專家：可增強體質加快康復

針對太極拳對患者是否有幫助，國家中醫藥管理局醫療救治專家組副組長、廣東省中醫院副院長、第二支國家中醫醫療隊隊長張忠德表示，患者在隔離病區常常表現出焦慮、失眠、腹脹，通過中醫藥治療之後得到明顯緩解，八段錦太極拳明顯增強患者體質、加快康復，對患者是有益的。

據《網易科技》報道，在中國臨床試驗註冊中心網站，以新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）為關鍵詞檢索發現，已經有逾百項臨床試驗在該平台進行了註冊，包括此前有專家推薦的西藥「磷酸氯喹」，亦包括太極拳、金銀花湯劑等研究課題。

1月29日，成都一小區居民戴口罩打太極。（中新社）

其中，有關太極拳治療新冠肺炎的研究題為《太極拳對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）患者康復期肺功能及生存質量影響的隨機對照研究》，申請者為湖北中醫藥大學附屬新華醫院和湖北省中西醫結合醫院。目前該實驗已經獲得倫理委員會批准。該項目的經費或物資來源是自籌，研究目的是研究太極拳對新型冠狀病毒感染的肺炎患者康復期肺功能及生存質量的影響，干預措施為太極拳加上常規治療方式，目前尚未開始招募研究對象。

據官方介紹，干預性臨床試驗是指任何治療研究中採用隨機對照設計的研究，預先將受試者或受試人群隨機分配至接受一種或多種醫療干預（如預防保健、藥物、外科治療、行為療法等），以評價醫療措施對健康結局的影響。

有關金銀花湯劑治療新冠肺炎的研究亦已申請臨床試驗，圖為金銀花植物。

另外，有關金銀花湯劑治療新型冠狀病毒肺炎的研究，題為《金銀花湯劑在新型冠狀病毒(COVID-19)感染的患者中的治療作用的隨機對照研究》，目前亦正在招募研究對象。

據悉，中國臨床試驗註冊中心是世衛臨床試驗註冊平台（WHO ICTRP）一級註冊機構，負責中國的臨床試驗註冊，並接受其他國家或地區的註冊申請。出於倫理和科學兩方面的要求，所有在人體中和採用取自人體的標本進行的研究，包括各種干預措施的療效和安全性的有對照或無對照試驗、預後研究、病因學研究和診斷性試驗，均需註冊並公告。

（綜合報道）