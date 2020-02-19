【武漢肺炎】湖北書記應勇提四個「刻不容緩」　盡快實現日清日結

湖北省委書記、省新冠肺炎疫情防控指揮部指揮長應勇2月18日在武漢市檢查督導建院增床情況，並主持召開專題會研究部署醫療救治相關工作。 應勇提出了四個「刻不容緩」：優化醫療資源配置，分類施策、關口前移，全力救治患者刻不容緩；千方百計建院增床，全力提高收治能力刻不容緩；實現應檢盡檢，加強隔離場所人員甄別和分類救治刻不容緩；加強醫療資源統籌，兼顧保障好新冠肺炎治療和其他重症病人醫療急需刻不容緩。

新冠肺炎疫情蔓延，形勢嚴峻，武漢展開來拉網式大排查。（新華社）

應勇指，疫情形勢仍然嚴峻複雜，醫療救治責任重大。疫情防控工作要緊緊圍繞「提高收治率治癒率、降低感染率病亡率」的目標，將救治和阻隔兩大關鍵環節各項工作抓實抓細抓落地；要優化醫院醫療資源配置，迅速提高收治能力，增加床位能快則快、能多則多、有效供給，寧可床等人，不能人等床；繼續強化重症病人救治，讓更多危重病人轉危為安。

武漢體育中心方艙醫院要堅持醫院定位，加強對輕症病人醫療干預，不讓輕症拖成重症，堅持救治為主，提高標準、規範管理，及時配齊CT等急需醫療設備，讓更多病人早日康復。

隔離治療點要配備基本醫務力量和治療手段，每張床位背後都要有醫護力量、醫療物資、後勤保障、安保力量等配套支撐，有條件的可直接改成醫院，真正把救治關口前移，把「早發現、早報告、早隔離、早治療」要求落到實處；要進一步提高檢測能力，儘快完成所有存量疑似患者、隔離點人員檢測，儘快實現日清日結。

在此次專題會召開前，應勇曾前往武漢大學中南醫院、東湖高新區日海方艙醫院、湖北省第三人民醫院現場檢查調研建院增床情況。