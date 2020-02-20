【武漢肺炎】湖北：單日治愈首超確診數　21天來日新增首低於千例

據湖北衛健委最新數據，2月19日0時至24時，湖北新增確診新型冠狀病毒肺炎病例349例，新增出院1209例，新增病亡108例，累計確診病例62031例。 據悉，這是自1月29日以來，湖北單日新增確診病例首次低於1000例。此外，這也是湖北日新增治癒病例首超日新增確診病例。

武漢市新增615例、仙桃市5例、十堰市3例、隨州市3例、襄陽市2例、黃岡市核減5例、鄂州市核減5例、恩施州核減5例、天門市核減13例、孝感市核減15例、黃石市核減16例、宜昌市核減16例、荊州市核減31例、咸寧市核減66例、荊門市核減107例。

2月12日，新冠肺炎患者被轉運到武漢雷神山醫院接受治療。（新華社）

此外，新增病亡108例，其中：武漢市88例、孝感市7例、黃岡市2例、宜昌市2例、荊州市2例、黃石市1例、襄陽市1例、鄂州市1例、荊門市1例、隨州市1例、潛江市1例、天門市1例。

新增出院1209例，其中：武漢市553例、孝感市101例、黃岡市90例、襄陽市64例、天門市60例、隨州市54例、鄂州市49例、咸寧市43例、荊州市42例、黃石市37例、仙桃市35例、十堰市23例、宜昌市23例、荊門市20例、潛江市9例、恩施州6例。

截至2月19日24時，湖北累計報告新冠肺炎病例62031例，其中：武漢市45027例、孝感市3329例、黃岡市2839例、荊州市1510例、鄂州市1338例、隨州市1283例、襄陽市1167例、黃石市967例、宜昌市891例、荊門市794例、咸寧市766例、十堰市641例、仙桃市567例、天門市473例、恩施州244例、潛江市185例、神農架林區10例。

累計治癒出院10337例。全省累計病亡2029例，出院者中：武漢市1585例、孝感市89例、黃岡市87例、荊州市40例、鄂州市38例、荊門市34例、隨州市27例、宜昌市27例、黃石市26例、襄陽市23例、仙桃市19例、天門市12例、咸寧市10例、潛江市7例、恩施州3例、十堰市2例。

目前仍在院治療43745例，其中：重症9128例、危重症2050例，均在定點醫療機構接受隔離治療。現有疑似病例3456人，當日新增880人，當日排除872人，集中隔離3334人。累計追蹤密切接觸者214093人，尚在接受醫學觀察65525人。