【武漢肺炎】青海確診患者清零　衛健委：15省零新增病例嚴防反彈

國家衛生健康委員會副主任曾益新周五（21日）在新聞發布會上表示，目前全國疫情總體趨勢向好，疫情爆發趨勢得到控制，但湖北省、武漢市新增死亡病例還比較多，下一步要嚴防疫情反彈。 此外，青海省最後2名新冠肺炎患者於周五上午康復出院，意味該省累計18名確診患者全部治癒出院，實現清零。

，青海省最後2宗確診新冠肺炎患者從該省第四人民醫院治癒出院。（中新社）

據悉，當日在青海出院的兩位患者分別於2月2日和4日入院確診，一度從普通型病例轉為危重型病例。經青海省級醫療救治專家組多次會診，結合中西醫診療方案，在近20天的努力下治癒。從2月6日至今，青海已經連續15天無新增確診病例。

國家衛生健康委副主任曾益新表示要嚴防疫情反彈。（中新社）

另據曾益新介紹，全國疫情防控工作取得了顯著成效，形勢出現了積極向好的趨勢。主要表現在4個下降、1個增加，還有部分省份零報告。

「4個下降」主要包括：全國每日新增確診病例已經從2月12日最高峰15151例，下降到了昨天的900例以內；全國除湖北以外其他省份每日新增確診病例從最高峰的 890例，下降到了2月20日的258例；湖北除武漢以外每日新增確診病例從2月12日的1404例，下降到2月20日400例以內；武漢每日新增病例從2月13日的3910例，下降到了2月20日400例以內。

2月20日，全國零新增確診病例的省區市數量繼續增加，共有15個，分別是：新疆、西藏、甘肅、吉林、內蒙古、福建、青海、寧夏、江西、海南、江蘇、貴州、遼寧、陝西、江西。（中新社）

「1個增加」是指2月18日起，全國每日新增出院病例已經連續3天超過新增確診病例數。此外，還有部分省市出現新確診病例的零增長，從1月30日西藏零新增病例開始，內蒙古、遼寧等14個省份和新疆建設兵團都持續無新增病例，其中青海已經連續14天，遼寧、貴州、新疆連續4天，新疆生產建設兵團連續3天。同時，疑似病例存量也正在加速消化，全國除湖北以外其他省份新增疑似病例和醫學觀察人數都在下降。

曾益新表示，目前全國疫情總體趨勢向好，疫情爆發趨勢得到控制，但湖北省、武漢市新增死亡病例還比較多，下一步要嚴防疫情反彈。

（綜合報道）