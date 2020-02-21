【武漢肺炎】武漢擬再建19間方艙醫院　目標儲備床位達3萬張

新型冠狀病毒肺炎疫情擴散迅速，為集中收治感染肺炎輕症患者，武漢市已陸續開放多間方艙醫院作為臨時集中收治病人的區域。 武漢市委常委、市政府常務副市長胡亞波周五（21日）在新聞發布會上介紹，武漢計劃再建19間方艙醫院，目標是到2月25日，全市儲備的方艙醫院床位達到3萬張。

2月14日，患者在武漢江夏方艙醫院排隊登記。（新華社）

胡亞波表示，從疫情目前的發展態勢來看，雖然有一些積極的變化，每天新增的確診病例在減少，發熱門診每天門診量也在減少，但是疫情仍然確實很嚴峻，每天新增的確診病例數字不小，對床位需求也還比較大，疫情防控仍然處在一個關鍵的窗口期。

基於此，中央指導組在武漢專門組建了一個床位資源專班，帶領省市的相關負責人日夜工作，目前開艙的有13間方艙醫院，可以提供救治的床位達到了13348張，已經使用了9313張。前期存在的患者收治難的問題已經得到了有效的解決。

為確保方艙醫院醫護人員的生活，包括患者正常的生活，每個區專門指派一名副區級領導幹部擔任行政副院長，另外有72支援漢醫療隊伍入駐到這些方艙醫院，極大提高了方艙醫院的醫療救治能力。

武漢體育中心改建成方艙醫院，提供1100張醫療床位。（新華社）

胡亞波還介紹，下一步武漢市將按照集中患者，集中專家，集中資源，集中救治的原則，準備進一步加強方艙醫院的擴容，計劃再建19間，也就是到2月25日，全市儲備的方艙醫院床位要達到3萬張。

他表示，同時也會進一步加強每一個方艙醫院的醫療設備配置，把每一個醫院CT全覆蓋，同時進一步提升供氧能力，增加心電監測儀等設施設備，不斷提高方艙醫院救治病人的能力，使方艙醫院更好地發揮作用。

（綜合報道）