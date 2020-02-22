【武漢肺炎】一員工被感染致66人隔離　當當網遭北京市政府約談

新冠肺炎疫情持續，北京形勢依然嚴峻。中國老牌電商當當網2月20日發現一名員工確診遭新型冠狀病毒感染，造成66人被隔離觀察。為此，北京市政府第一時間約談了當當網。

2020年2月13日，中國北京三里屯，在新型冠狀病毒爆發後，穿着防護服的工人用消毒設備對一個商業綜合體進行消毒。（路透社）

北京市發展改革委副主任張豔林在2月22日的新聞發佈會上說，針對當當網確診病例，北京市第一時間約談了噹噹網。

張豔林介紹，2月20日，當當網出現一名冠病確診病例，造成現有66人被隔離觀察。北京市要求當當網全面查找防控工作中的漏洞並立即整改。

張豔林表示，北京市發改委和市疾控中心一起復盤這一案例，將其中暴露出的問題作為反面教材，舉一反三，指導其他企業嚴格執行。同時要求其他部門開展拉網式的檢查，嚴肅問責失管漏控。

張豔林介紹，當前北京市部分行業企業開始有序復工，但疫情防控仍是頭等大事，復工的前提是落實好疫情防控。

（《新京報》）

截至2月21日24時，北京市累計確診病例399例。其中出院178例，死亡4例。

中共總書記習近平在2月21日的政治局會議上還特別提到，要全力做好北京疫情防控工作。他表示，目前疫情蔓延勢頭得到初步遏制，全國新增確診和疑似病例總體呈下降趨勢，但必須要清醒看到，「全國疫情發展拐點尚未到來」。