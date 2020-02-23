【武漢肺炎】解除隔離11天後　中山女確診為無徵狀感染者

新冠肺炎疫情持續，據廣東省中山市官方昨日（22日）通報，當地一名曾前往湖北的女子在返抵中山後進行居家隔離14日後解除隔離，唯11天後才被診斷為無徵狀感染者。

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通報指，中山東區遠洋城女性業主李某1月22日與家人前往湖北，26日返抵中山，27日主動向社區和工作單位申報外出情況，社區隨即安排李某及家人居家隔離並進行每日健康監測。期間未發現李某及家人有發燒、咳嗽等不適徵狀，2月11日解除隔離。

通報又指，11日起李某及家人仍按防控倡議居家活動。李某偶爾下樓丟垃圾、收速遞郵件，外出時均有戴口罩和手套，未與其他人近距離接觸。李某自1月22日至今未復工。

醫護人員2月21日對李某進行檢測，發現其咽拭子核酸陽性，隨即轉至定點隔離。經檢測，其3名家人均為陰性。李某至今仍未出現發燒及其他呼吸道徵狀，肺部CT（電腦斷層掃描）也未顯示典型的新冠肺炎的表現，22日被診斷為陽性檢測者（無徵狀感染者）。

內地官方《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第六版）》指，新冠肺炎傳染源主要是新型冠狀病毒感染的患者，無徵狀感染者也可能成為傳染源。其傳播途徑主要為經呼吸道飛沫和密切接觸傳播，在相對封閉的環境中長時間暴露於高濃度氣溶膠情況下存在經氣溶膠傳播的可能。