【武漢肺炎】瑞德西韋在中國申請8項專利　臨床試驗結果4月底公布

美國曾用來治療新型冠狀病毒肺炎的藥物瑞德西韋（Remdesivir），其在中國的臨床試驗已於2月初啟動。 國家知識產權局副局長何志敏周二（25日）在記者會上表示，臨床試驗目前正在武漢多間醫院進行，預料4月27日公布臨床試驗的結果。他還透露，生產的瑞德西韋的美國吉利德公司（Gilead Sciences）圍繞該藥物，在中國申請8項專利，其中3項已經授權，另有5項仍在審查過程。

國新辦25日早上舉行記者會。（中國網）

何志敏在國新辦記者會回應相關問題時表示，瑞德西韋是吉利德正在研發的一款新藥，在前期主要用於治療伊波拉出血熱和中東呼吸綜合症（MERS）等疾病，目前這種藥在全球的任何一個國家都還沒有獲批上市，處於臨床階段。

美媒稱該藥用於治療新冠肺炎有初步效果，何志敏表示，中國也在武漢的多間醫院正式開始該藥物的臨床試驗，臨床試驗目前正在進行中，4月27日才能公布臨床試驗的結果。

何志敏稱，圍繞瑞德西韋，吉利德在中國申請了8項專利，目前已經有3項專利得到授權，還有5項正在審查的過程中。這8項專利申請的保護範圍涵蓋了化合物的核心結構和類似結構以及晶型，以及相關的製造方法、用途等。

瑞德西韋2月初已有一批運抵中國，並於6日晚在湖北武漢金銀潭醫院啟動臨床試驗。首位受藥的是一名68歲的男性重症患者。（影片截圖）

據內地專利法的規定，專利權被授予之後，除了專利法規定的例外情形，任何單位和個人未經專利權人的許可，都不得以生產經營為目的來製造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產品。

但何志敏說同時介紹了例外情形，包括專為科學研究和試驗目的來實施的專利技術，以及為提供行政審批所需要的信息而製造、使用、進口專利藥品等。此外，藥品作為一個特殊的產品，無論是原研藥還是仿製藥，都需要經過藥監部門的嚴格審批才能上市。

（綜合報道）