【武漢肺炎】韓國人申請中國簽證未大增　多市要求韓籍人士隔離

新型冠狀病毒肺炎疫情在全球擴散，其中韓國確診病例近日激增。包括中國山東、遼寧和吉林在內，中國多個靠近韓國的省份升級對韓邊境警戒。 繼山東的青島和威海要求從韓國入境的人員接受隔離後，江蘇的蘇州和鹽城也宣布，韓籍人士入境後要居家隔離。 由於擔心韓國疫情會「反向輸入」，有內地網民曾要求山東等地「封關」，限制韓國人入境。不過據中國駐韓國簽證中心透露，目前韓國公民申請中國簽證的數量，目前韓國人申請中國簽證的數量並無大幅增加。

2月25日，在韓國大邱，韓國總統文在寅（中）出席疫情特別對策會議。（新華社/Newsis通訊社）

94名旅客在南京接受隔離觀察

周二（25日），由韓國首爾起飛的OZ349航班飛抵江蘇南京，機上共載有166名旅客，其中有3名中國籍旅客有發熱症狀，但均無武漢接觸史。駐場的南京市防疫工作組得悉後啟動應急預案，將3名旅客用救護車送至醫院做隔離觀察和進一步檢測。其餘旅客按照海關檢疫核查結果，分批下機待檢。

根據機場防控規定，發熱旅客前三排和後三排的乘客需要接受隔離，該航班共有94名旅客需要接受隔離。

江蘇鹽城官方通告，要求當地韓籍人士居家觀察。（微博）

蘇州、鹽城要求韓籍人士入境後居家觀察

蘇州市政府外事辦周二亦通告韓、日等國外籍人士，入境蘇州後應第一時間向所在社區報到，並如實報告旅居史，配合社區做好居家隔離醫學觀察14天。

同日，鹽城市新冠肺炎疫情防控工作領導小組發出通告，要求在鹽城工作生活的韓國人士，在鹽城已經有固定居所的，要主動做好居家觀察；因商務、旅遊等短期來鹽人士，將安排在政府指定的賓館集中住宿觀察。通告稱鹽城與韓國一衣帶水，經濟社會交流廣泛，在疫情防控中應一視同仁。

2月25日，在韓國仁川國際機場，乘客採取防護措施。（新華社/Newsis通訊社）

中國駐韓使館：韓國公民申請簽證數量略有減少

另據內媒《第一財經》報道，中國駐韓使館及負責接收簽證申請的中國簽證申請中心透露，目前韓國公民申請中國簽證的數量，相較於往年同時段不僅沒有大幅度增加，甚至略有減少，尤其是管轄「疫情特別管理地區」大邱地區的釜山總領館的簽證申請數量僅為兩位數。

據悉，目前從韓國前往中國的航班，多數為中國乘客，其中包括在韓留學生、務工人員，以及少部分原本就有赴華商務、訪問需求的韓國籍人士。

報道稱，考慮到韓國公民一般情況下所獲得的中國旅遊簽證多為3個月有效、30天居留期間的簽證，且中國駐韓使館及下屬總領館，是全球範圍內簽發中國簽證數量最多的使領館之一，這表明未必有如外界猜測般出現韓國公民大規模「逃跑」的情況。

（綜合報道）