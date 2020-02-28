【新冠肺炎】大陸建議東航華航共同運返滯留湖北台人　台灣拒絕

新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情仍在持續，致一千多名台灣人滯留湖北。日前，大陸方面建議運送這些人返台，但台灣方面卻不同意。

據央視新聞2月27日報道，自2月3日東航運送首批247名台灣人返鄉後，後續運送安排因台灣方面一直拒絕同意而未能實施。

日前，大陸方面通過兩岸民航聯繫渠道建議，由東航和華航共同執飛武漢至台灣臨時航班，儘快完成滯留湖北的台灣人運送，但台灣方面拒不同意這一共同執飛運送方案。

滯留在湖北武漢的台人歸程無期。（中央社）

據瞭解，2月3日以來，滯留湖北的台灣人向當地台辦提出協助返鄉申請者由979人增至1,148人。這些台灣人在湖北各地居家觀察均已超過四周時間，無一人發生新冠病毒感染，他們因返台就醫用藥、上學、上班、家庭照護等急需，歸家心切。

對此，大陸方面提出，以滯留湖北的台灣人急盼回家為念，由東航和華航安排6個班次儘快有序實施，在一週內完成全部運送。同時，大陸方面就東航與華航執飛班次分配及各班次乘客如何安排登機前和運送中檢疫防疫事項等提出具體建議。據悉，1,148名擬運送台胞名單已提交。但台灣方面繼阻止東航運送後，也拒絕同意兩岸航空公司共同運送的安排。

有台灣媒體報道稱，為免他們入境後，造成台灣疫情擴散，台灣中央流行疫情指揮中心已要求台移民署註記滯留湖北的台灣人，台民航局也發函給各航空公司，要求除項目包機及經核准者，不得搭載管制名單人員返台。

截至2月26日24時，台灣共累計確診病例32例，出院6例，死亡1例。