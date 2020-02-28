【被申請重整】方正集團負債3030億　北大校企能否「浴火重生」

中國頂尖高校北京大學的校企方正集團正面臨沉重的債務危機，惟有分析稱，方正集團只是被申請重整，產業還是比較好，而且背靠北大，可以說未來前景相當樂觀，不會輕易破產。

方正集團是由北京大學在1986年投資創辦的大型國有控股企業，該集團主要以IT產業為基礎，逐步形成了IT、醫療、產業金融等業務協同發展的產業格局，旗下擁有方正科技、方正控股、北大醫藥、北大資源、方正證券、中國高科等6間上市公司。

北大方正旗下擁有多間上市公司。（資料圖片）

在2018年，方正集團其年收入為1333億元（人民幣．下同），年淨利潤14.9億元，總資產達到3606億元，淨資產655億元，位居中國企業500強第138位、中國電子訊息百強企業第5位。截至2019年9月底，方正集團總資產已經達到3657.1億元。

但截至2019年底，方正集團的負債已經達到約3030億，資產負債率約83%，其中非流動負債中，應付債券額為872億，非流動負債總共達1122億，流動負債總共達1907.30億元。整體上來看，方正集團出現經營方面的困難，是故債券到期後未能及時償付，結果就被債權方北京銀行向法院申請重整。

有內地傳媒發文分析，方正集團擁有6間上市公司，背靠北京大學，資產高達3657億元，可以說整體實力強勁。方正集團現時只是經營上出現一定困難，如果能夠渡過，未來發展前景是非常遠大。

文章指出，現在雖然方正集團欠債比較多，但是總資產也比較多，而且擁有6間上市公司，僅此就擁有巨大的價值。因此，可能想與方正集團合作的企業比較多，根本就不會出現破產的情況。

方正集團是由北京大學在1986年投資創辦的大型國有控股企業。（資料圖片）

文章又稱，重整本身的目的就是給予債務人重組和調整的機會，同時以幫助債務人擺脱財務困境、恢復營業能力的法律制度。重整可以是先代管後兼併、先破產後兼併、先承包後兼併，或先租後破再兼併。從目前來看，方正集團採取的應該是先代管後兼併的方式，所以有望回拉動業務提升。

此外，內地官媒此前亦有提及，結合近年來的企業重整實例，重整失敗的案例較少。不同於技術落後、產品滯銷的一般困難企業，方正集團有雄厚的技術積累、有優秀的員工隊伍、有合理的產業布局，具有較好的發展前景和重整價值，有很大概率「浴火重生」。

正值新冠肺炎疫情嚴重衝擊中國經濟之際，《華爾街日報》早前報道，債務研究機構CreditSights分析師Sandra Chow表示，融資激進行為是造成北大方正深陷財務困境的原因之一；北大方正積累了大量短期債務，此前幾乎每個月都有一批債券到期，但其鉅額房地產投資卻將資金套牢在長期資產上。

報道指出，北大方正的債務困境和許多其他中國企業類似，隨着中國經濟增長放緩，更緊縮的信貸環境使中國企業過去依賴的廉價信貸已不再存在，迫使銀行和債券持有人重新評估其違約可能性，連國企都難免在中國政府容忍、不出手救助下爆發違約。