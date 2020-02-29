商務部前副部長：中國或以「不可抗力」條款不兌現對美採購承諾

中國商務部前副部長、中國國際經濟交流中心副理事長魏建國日前出席一個記者會時提到，中國「絕對尊重」年初時與美國簽訂第一階段貿易協議中的農產品採購承諾，但由於協議簽署後中國爆發新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情，需求變得複雜，對於其他採購項目，中國恐怕會被迫啟動「不可抗力」條款而不兌現承諾。

魏建國稱，中國致力兌現承諾，「中國完全能夠達成美國農產品的進口承諾」，但疫情或許讓中國對於農產品外的其他採購項目必須訴諸「不可抗力」條款。但魏建國強調，若某部份的採購承諾無法達成，一旦疫情結束，中國將絕對加倍努力，落實協議。

中美雙方年初簽署第一階段貿易協議。（中新社）

魏建國最後再次重申，中美第一階段貿易協議得來不易，「但我將強調，在中國爆發武漢肺炎疫情後，中國與美國在農業部門的合作絕對深化，中國絕對尊重第一階段貿易協議」。

根據中美第一階段協議，中國兩年內要增加採購總值2000億美元的美國貨品及服務，其中包括320億美元的農產品。但協議同時亦列明有「不可抗力」條款，「如因自然災害或其他雙方不可控的不可預料情況，導致一方延誤，無法及時履行本協議的義務，雙方應進行磋商」。

（綜合報道）