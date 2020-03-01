【新冠肺炎】武漢市中心醫院醫生江學慶染疫殉職　終年55歲

新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續，武漢市中心醫院今日（1日）發布公告稱，武漢市中心醫院甲狀腺乳腺外科黨支部書記、主任、主任醫師、「中國醫師獎」獲得者江學慶，在抗擊新冠肺炎疫情工作中不幸染病，經全力搶救無效，於今日凌晨5點32分在武漢市肺科醫院去世，終年55歲。

公告稱，江學慶1986年7月從同濟醫科大學臨床醫學專業畢業後，一直在武漢市中心醫院工作，從事外科專業30餘年。武漢市中心醫院對江學慶的不幸去世表示沉痛哀悼，向其家屬表示深切慰問。

內媒《南方都市報》報道指，江學慶被稱為患者的「定心丸」。江學慶曾稱，他看病時會詢問患者的生活、飲食習慣，為的就是能更全面地了解患者的病因，做出更準確的診斷，同時還能讓患者更放鬆。曾有一名患者幾乎天天電話「騷擾」江學慶，每次江學慶都不厭其煩地將醫學上各種術語，通俗易懂地「翻譯」給患者聽。

2017年，江學慶還曾被國家衛健委官方微博「健康中國」稱為「60分貝暖醫」。他被患者們親熱地稱呼為「暖男醫生」。不光自己非常注意說話的措詞與語氣，努力將音量控制在60分貝以內，江學慶還規定科室所有醫護人員，一律不能對患者大聲說話。

（綜合報道）