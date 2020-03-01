【新冠肺炎】國家移民管理局：未發現大量韓國人湧入中國的情況

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，海外疫情不容樂觀。在內地，當局已着手防控海外個案向國內輸入。 國務院聯防聯控機制今天（1日）下午3時召開記者會，介紹依法有效防控海外疫情輸入有關情況。

與會嘉賓包括：外交部領事司司長崔愛民、海關總署衛生檢疫司司長林偉、國家移民管理局邊防檢查管理司司長劉海濤、中國民用航空局飛行標準司司長朱濤、國家體育總局體育科學研究所研究員徐建方。

主持人是國家衛健委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒。

記者提問。（01直播）

林偉表示，為支持中歐班列發展，2月24號，海關總署出台支持中歐班列發展的10條措施，包括允許企業自主選擇在進出境地或者是屬地口岸辦理貨物的清關手續，支持中歐班列樞紐站點的建設，促進中歐班列多市聯運業務的發展，支持利用中歐班列開展跨境電商、速遞、郵件運輸業務，支持在中歐班列關鍵物流結點城市根據需要建設保稅監管場所，利用保稅制度的優勢來助推班列發展，高效、集約地開行中歐班列等等一系列措施。

這些措施的推行將極大提升中歐班列跨境運輸的便利化水平，釋放中歐班列運能，擴大進口，加強資訊共享和互聯互通，進一步促進沿線各國的經貿往來。安全是發展的前提，當前做好中歐班列的疫情防控工作，是保障班列快速通關和正常運行的重要基礎。

為此，海關總署專門制定了出入境列車衛生檢疫作業指引，對申報、審核、登臨檢疫、現場處置以及衛生處理等各個環節都提出了明確要求，同時嚴格司乘人員的健康申報和健康監測，制定緊急處置的預案。對可能被新型冠狀病毒污染的列車，及時指導進行消毒，盡最大可能防止疫情通過班列傳播。海關總署通過這些措施全力保障中歐班列正常有序的運行。

記者提問。（01直播）

崔愛民表示，在當前形勢下，中國各地根據當地的疫情防控需要，對來自於疫情嚴重國家和地區人員入境後採取有關檢驗檢疫和防控舉措，如測量體溫，實施居家或集中觀察等。這些做法符合中國法律法規，既是疫情防控工作需要，也可有效阻止疫情跨國傳播，對中外各方疫情防控都有利。

根據疫情發展情況，地方政府還將及時動態調整對外國來華人員入境後的防控措施。中方對外國公民和本國公民一視同仁，無差別地執行相應措施，並且會充分照顧當事人的合理關切，尊重他們的宗教和風俗習慣。入境後，他們所在的社區還將提供必要的保障和協助，幫助解決好生活方面的實際困難。中方採取的應對疫情舉措，有效減緩了疫情的蔓延擴散，阻止了病毒的人際傳播，得到了世界衛生組織的高度肯定。中方希望疫情嚴重國家的人員，在來華時能夠充分理解並且積極配合中方的相關防控舉措，共同防範好疫情相關風險，維護好自己和他人的健康安全。

疫情發生以來，外交部和駐外使領館認真細緻紮實做好每一項具體工作，領事服務工作一直在正常開展。在服務中國公民疫情有關的工作方面，一是敦促有關國家政府切實重視解決好中國公民在當地健康和安全方面的問題，為有需要的人員及時提供救助。二是對因疫情滯留當地人員的簽證或者居留手續，敦促有關國家政府部門提供必要便利和協助。三是積極聯繫有關航空公司，為滯留中國公民辦理改票、改道等手續，安排他們回國。四是協調國內有關航空公司，先後派出10架次航班前往多國，接回1314名公民。同時，積極協助特區政府，從日本接回鑽石公主號上近200名港澳特區居民。

對於已經在當地確診患病的中國公民，駐外使領館及時探視，密切跟進有關治療情況，要求外方全力加以施救。此外，外交部24小時熱線服務電話一直保持高效運轉，在疫情較嚴重時期，日均人工接聽各類求助電話達1000通以上，及時為海外同胞提供諮詢服務。

國家移民管理局邊防檢查管理司司長劉海濤。（01直播）

國家移民管理局：未發現大量韓國人湧入中國的情況

劉海濤表示，在疫情防控期間，在華的外國人如果停居留期限已到，可以自動順延兩個月。在順延期限內，無需再去辦理延期手續，仍可在華合法停居留或正常出境。同時，因為有一些特殊的抗疫防疫工作，對於參與醫療救助、藥品開發、學術交流等防疫抗疫工作的中外人士，各地的出入境管理部門提供24小時加急辦證服務。

對來華參加防疫抗疫交流合作或者從事重要的商貿和科研活動的外國人，因急事來華來不及事先辦妥簽證的，可以到入境口岸申辦口岸簽證。同時因為現在還是疫情的防控期，為有效減少人員的流動和聚集，降低交叉傳染感染的風險，移民局推出「互聯網+政務」服務措施，在華外國人和中國公民一樣，可享受網上申請、寄遞申請，以及移民局官網境內外出入境政策調整即時查詢服務。

移民局對最近這一段時間中韓間人員往來情況做了統計和分析，2月23日，韓國政府宣布將疫情的防控等級提升到最高級。從23日到現在，移民局統計來華韓國公民入境的數量，日均是1300人。從數據分析的結果看，航班滿座情況與疫情發生後各航空公司壓縮航班數量有關，由於航班數量減少導致機票緊張。從韓來華人數雖略有增加，但未出現太大波動，移民局一直在監測這個動向。從近期自韓入境人員成份看，主要以中國內地居民為主，佔約7成，增加的人員數量當中，比例亦主要是內地居民居多。目前沒有發現大量韓國人湧入中國的情況。

海關總署衛生檢疫司司長林偉。（01直播）

林偉表示，面對這一場突如其來的疫情，海關總署前期採取了一系列行之有效的措施，取得成效。當前，國內疫情防控仍處在關鍵階段，海關將毫不松懈地嚴格落實各項防控措施，做到標準不減、力度不減、措施不減，繼續鞏固國內疫情防控已經取得的成效。

針對世衛將疫情全球風險級別由「高」上調到「非常高」的嚴峻態勢，海關總署按照國務院聯防聯控機制的統一部署，堅持全國一盤棋，依法防控、科學防控，將防止疫情輸入作為當前口岸疫情防控工作的重中之重，在法律和海關職能範圍內積極主動地開展工作。

海關總署密切跟蹤研判境外疫情的發展，根據研判的結果，及時調整檢疫查驗的重點國家和地區。繼續進一步嚴格查驗健康申明卡，最大限度的發揮申明卡對高風險人員的精準識別作用。進一步加強體溫篩查，現在已經實施兩道體溫篩查，有效排查高風險人群，進一步加強對來自疫情嚴重國家或地區的交通工具的查驗，全部實施登臨檢疫，做到輸入風險早發現、早控制。進一步加強衛生處理，嚴格實施入境交通工具的消毒，切斷傳播途徑，同時也要進一步加強與國務院聯防聯控機制各成員機關間溝通協調。在口岸上，海關總署與國家衛健委等幾個部門將密切合作，通力協作，共同防止疫情傳入。

中國民用航空局飛行標準司司長朱濤。（01直播截圖）

民航局：主動向國際社會分享防疫積極有效做法和經驗

朱濤表示，中國民航已採取一系列措施防止疫情通過航空器擴散傳播，例如加強航空器、機場通風消毒，做好出入港旅客體溫檢測，加強包括機組、安檢人員在內的一線人員個人防護和健康管理，及時發布針對航空公司和機場的防控指南等，取得良好防控效果。

針對當前部份國家和地區疫情蔓延的情況，民航局制定分區分級差異化疫情防控措施，綜合所在國或所在地的疫情形勢、航班運行特點等多個指標，區分航班運行風險，實施差異化管理，做到精準防控、精細施策。

同時，民航局主動向國際社會分享中國民航在疫情防控方面積極有效的做法和經驗，將中國民航發布的航空公司、機場疫情防控技術指南提供給韓日等相關國家民航主管部門和運行機構，供其參考使用。民航局正在與相關國家進行商談，在防疫措施形成統一的技術標準，採取同樣水平的防控措施，共同防止疫情傳播。

中國民航還進一步加強與國際民航組織的合作，推動國際民航組織完善全球民航共同應對疫情的國際標準和指導材料，指導各國民航以統一的標準應對突發公共衛生事件。民航局將繼續與外交部、海關總署、移民局等部門協同聯動，共同做好疫情防控工作。

針對中國公民在外滯留的問題，民航局建立了國際航班計劃協調機制，每週協調中外航空公司編排航班計劃，並定期發布，為中外旅客往來和物資運輸提供必要的運輸保障。下一步，將根據疫情變化，與駐外使領館保持密切聯繫，如有需要，將及時安排加班或包機接回在外公民。

民航局密切關注部份疫情嚴重國家與中國間的航線航班變動情況。近期，韓日疫情發展迅速，對中韓、中日的國際航空運輸市場形成衝擊，中外航空公司根據市場需求和疫情形勢，減少部份航班。本周中韓間航班總量已降至320班，預計下周將進一步減至每周276班。中日間航班總量下降至380班，預計下周進一步減至263班。

外交部領事司司長崔愛民。（01直播）

崔愛民表示，此次疫情是全人類面對的共同挑戰，需要國際社會通力合作，攜手應對。疫情發生以來，中國政府採取了非常嚴格、非常全面、非常徹底的防控措施，為阻止疫情在世界範圍內蔓延，爭取抗疫時間做出了積極的貢獻。

前一段時間，一些國家對於中國公民入境採取了不同程度的管控措施，大部份國家的有關做法都是出於維護本國和外國公民的健康安全及維護地區與國際衛生公共安全，有關舉措是比較專業的、科學的，也是恰當的。對此，中方予以理解和尊重。但也有個別國家反應過度，採取了一些不必要的措施，對此中方也進行了必要交涉。目前看，中外人員交流的秩序總體上還是比較通暢，沒有太大障礙。

當前海外疫情在不斷地變化，中方會密切關注有關國家疫情發展情況，願與有關國家加強聯防聯控，共同強化口岸管控措施，加強檢驗檢疫，減少一些不必要的跨國旅行活動，共同維護好各國人民的健康和安全。希望跟外方一起努力，做好人員交流工作，保障中外人員交往和各領域交流合作不受到大的影響。

記者會現場。（01直播）

劉海濤表示，疫情發生以來，為有效防範疫情通過出入境活動傳播，國家移民局主動收集並公布了有關國家入境限制的措施，提醒內地的居民儘量推遲或取消到境外出行的計劃。許多內地的居民積極響應回應移民局的勸告提示，自覺取消出行行程，還有不少旅客到了口岸以後仍自願的取消了出境的計劃，中止了出境活動，以高度的自覺和十分負責任的行動，為國家防控疫情的擴散以及國際公共衛生安全作出了突出的貢獻。

隨着近日海外疫情的風險逐漸加大，目前移民局已把防範海外疫情輸入風險作為當前最重要的一項任務。從各個環節全流程地加強防範海外疫情輸入的工作，具體而言，在國際航班抵達前，國家移民管理系統開展了大數據分析。對來自疫情重點地區的有關人員，提前進行預排查，並將排查出的結果和有關的情況，通過與海關檢疫等有關部門的聯防聯控機制，通報海關檢疫部門，為及時有效對涉疫人員進行檢測贏得時間。

在國際航班入境後，邊檢機關依法依規嚴格入境人員檢查，發現在海外疫情突出地區有過旅行史、居留史的人員，移民局會迅速通報給海關的檢疫部門進行檢查檢疫。移民管理部門同時還主動將相關國家和地區人員出入境資料及時通報給人員入境地的屬地政府和有關部門，為他們有針對性地開展疫情的排查管控提供資訊支持。

下一步，移民局還將開展國際合作，通過雙邊或者多邊的方式，推動相關疫情嚴重國家和地區的主管部門加強出入境合作和資訊溝通，密切防疫檢查的經驗、檢查的措施、檢查的技術手段交流，從而共同防範疫情輸入的風險，共同控制疫情從出入境的渠道傳播。

記者提問。（01直播）

林偉表示，疫情發生以來，海關總署根據《國境衛生檢疫法》、《傳染病防治法》以及世衛制定的《國際衛生條例》等一系列法律法規的要求，依法科學採取嚴格的口岸防控措施，內防輸出、外防輸入，堅決遏制疫情通過口岸傳播擴散。主要採取了幾項措施：

一是密切監測疫情，及時開展研判。密切跟蹤國內外的疫情發展，多渠道全方位收集各種疫情資訊。根據疫情發展變化的不同階段，及時組織跨部門、多學科、多領域的專家開展聯合的風險研判，根據風險研判的結果，有針對性地在全國口岸採取了一系列有效的應對措施，實現科學防治、精準施策。

二是全面啟動了健康申報制度。要求所有出入境人員都必須進行健康申報，海關在口岸對申報內容進行審核，嚴格排查有沒有症狀，有沒有在14天內到過疫情發生的地區或者是國家，以及有沒有接觸史。為了方便出入境人員的健康申報，將申明卡翻譯成了10種以上的語言，並且專門開發了旅客指尖服務的小程序，也就是說出境人員在到達口岸之前就可以使用手機來進行填報，生成一個二維碼，在口岸掃碼驗放，實現「網上報，碼上通」。

三是嚴格開展出入境檢疫。海關對所有出入境人員嚴格實施「三查、三排、一轉運」這樣的檢疫措施。「三查」是百分百查驗健康申報，全面開展體溫監測篩查，嚴密實施醫學巡查。「三排」是對「三查」當中發現的有症狀的，或者是來自於疫情比較嚴重的國家或地區，或者是接觸過確診病例、疑似病例的人員，要嚴格實施流行病學排查、醫學排查以及實驗室檢測進行排查。「一轉運」是對「三排」當中判定的確診病例、疑似病例，有症狀人員、密切接觸者四類人員一律按照有關規定落實轉運、隔離、留觀等防控措施。努力做到早發現、早報告、早隔離、早診治，即「四早」。

同時，海關總署在口岸也根據境外目前發生的一些重大傳染病，比如伊波拉、拉沙熱，對這些傳染病同時在口岸進行嚴格的入境檢疫，防止這些重大傳染病傳入中國，造成疫情的疊加。

四是強化聯防聯控機制。在國務院聯防聯控機制的統一領導下，海關與各個成員機關密切合作，通力協作，根據國家衛健委制定的防控方案，及時修訂口岸防控技術方案。進一步健全資訊共享機制，打通訊息交流的渠道，共享數據資源。海關總署還進一步健全聯合處置機制，嚴格按照口岸防控技術方案的要求進行排查，暢通口岸病例的轉運流程，妥善做好不同人群的處置，構建起多層次、全鏈條、立體化的防控體系，織密織牢防控網，嚴防疫情輸入。

記者提問。（01直播）

國家移民管理局：若海外疫情進一步發展 將協助公民回國

崔愛民表示，當前，部份國家的疫情擴散，在目前已經確診病例較多的韓國、日本、意大利和伊朗等國，有不少的華僑和留學生等人員，中國政府高度關注他們在當地的健康安全，積極敦促駐在國政府採取切實措施，重視解決他們在健康安全方面的問題。外交部和有關的駐外使領館密切關注這些國家的疫情發展情況和中國在當地人員的情況，積極開展領事保護和服務工作。

目前，疫情比較嚴重的國家還沒有完全斷絕與外界的公共交通，所以中國在當地的人員可以選擇以直航或者是中轉繞道的方式回國。希望在當地的中國公民能夠積極配合駐在國疫情防控措施，加強自身的防護。如果遇到緊急情況，及時向當地政府有關部門求助，並與中國駐當地使領館聯繫。如果疫情進一步發展，中國在當地人員的健康安全受到嚴重威脅，將採取必要措施，積極協助和安排他們回國。從疫情嚴重的國家或者地區回國的人員，入境後應該遵守和配合當地有關疫情防控方面的措施。

主持人通報疫情。（01直播截圖）

主持人通報最新疫情。2月29日0至24時，各省（區、市）和新疆生產建設兵團報告：新增確診病例573宗，新增死亡病例35宗，其中湖北34宗，河南1宗；新增疑似病例132宗。當日新增治癒出院病例2623宗，解除醫學觀察的密切接觸者8620人，重症病例減少299宗。

截至2月29日24時，據各省份和新疆生產建設兵團報告：現有確診病例35329宗，其中重症病例7365宗；累計治癒出院病例41625宗，累計死亡病例2870宗，累計報告確診病例79824宗，現有疑似病例851宗。累計追蹤到密切接觸者660716人，尚在醫學觀察的密切接觸者51856人。

湖北新增確診病例570宗，其中武漢565宗；新增治癒出院病例2292宗，其中武漢1675宗；新增死亡病例34宗，其中武漢26宗；現有確診病例32959宗，其中武漢27700宗；這裏面重症病例7107宗，其中武漢6393宗。累計治癒出院病例31187宗，其中武漢19227宗；累計死亡病例2761宗，其中武漢2195宗；累計確診病例66907宗，其中武漢49122宗。新增疑似病例64宗，其中武漢50宗；現有疑似病例646宗，其中武漢393宗。

除湖北以外，其他省份新增確診病例3宗，連續3日保持個位數，新增疑似病例68宗，新增死亡病例1宗，重症病例減少36宗。近一周，武漢、湖北和全國確診病例治癒率均持續上升，全國治癒出院比例達到52.1%，說明全國疫情防控總體形勢持續向好，醫療救治效果明顯，救治壓力正在減輕。下一步，要全面應對復工復產和國外病例不斷增多所帶來的風險，繼續以湖北省和武漢市為工作重點，基於風險導向，堅持分區分級、科學應對。