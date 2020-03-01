【新冠肺炎】武漢監所昨天新增233例確診病例　累計確診806例

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，湖北監獄系統爆發大規模疫情。據武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部消息，昨天（2月29日），武漢市新增新冠肺炎確診病例565例，其中監所在押人員233例；截至2月29日，武漢市累計報告監所在押人員感染新冠肺炎確診病例806例。

武漢女子監獄隔離點。（影片截圖）

針對當前特殊場所的疫情防控形勢，湖北省委常委、武漢市委書記王忠林2月29日前往武漢市第二看守所、承擔武漢女子監獄患者救治任務的蔡甸區袁家台方艙醫院等地進行調研。他指出，特殊場所的疫情防控，不僅關乎民警、在押人員的身體健康，也影響著武漢疫情防控大局，千萬不能麻痹大意。

王忠林要求高度重視，嚴防死守，切斷傳染源、阻斷傳播途徑；及時收治疑似、確診患者，統籌配備醫療資源，提高治愈率；落實好嚴格封控，騰出獨立監室用於疫情防控期間新收押人員，嚴格開展核酸檢測；做好疫情防控期間的監所安全管理；保護好民警、醫生等人群安全，做好家屬的生活服務保障，免除他們的後顧之憂。

2月27日，湖北省委書記應勇前往武漢檢查監獄、看守所、養老院等特殊場所疫情防控。（影片截圖）

王忠林強調，必須強力推動屬地責任落實，各監所要與武漢市委、市政府簽訂責任狀；各區要組織專班，做好服務，共同落實好特殊場所的嚴格封控，堅決阻斷疫情在特殊場所內蔓延。

此前，中央指導組副組長、中央政法委秘書長陳一新專程前往湖北省監獄管理局，督導檢查監獄疫情防控。2月27日，湖北省委書記應勇前往武漢檢查監獄、看守所、養老院等特殊場所疫情防控。