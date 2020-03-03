【新冠肺炎】財政部：已安排逾千億防疫資金　不因醫療費延誤救治

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續。財政部社會保障司司長符金陵今天（3日）下午在國務院聯防聯控機制記者會上表示，截至3月2日，各級財政安排的疫情防控資金已經達到1087.5億元（人民幣，下同），「現在看來醫療費用的保障是比較充足的，人民群眾不會因為醫療費用問題而延誤救治。」

記者會現場。（01直播截圖）

符金陵介紹，患者醫療費用和重點防控物資這兩項重要保障政策，目的就是要確保人民群眾不因費用問題而耽誤救治，確保各地不因經費問題而影響疫情防控。目前，這兩項政策執行比較順利，總體情況良好。

他指出，在患者醫療費用保障方面，財政部明確了確診患者的醫療費用，在基本醫保、大病保險、醫療救助等按規定支付後，個人負擔部份由財政兜底，其中中央財政補助60%，對疑似患者的治療費用，按規定支付後由就醫地來制定補助政策並安排資金，中央財政酌情給予補助。

政府兜底採購醫療物資

而在重點醫療物資採購保障方面，則充分發揮中央政府儲備作用，在疫情防控期間對企業多生產的重點醫療防護物資，比如醫用N95口罩、醫用防護服等，由政府兜底採購收儲，解除企業生產後顧之憂，鼓勵重點企業保質保量增加緊缺重點醫療物資的生產。

他強調，上述兩項兜底的政策是「定心丸」、「強心劑」，讓患者和相關企業消除顧慮、增強信心，有力推動了醫療救治和疫情防控工作。

（綜合報道）