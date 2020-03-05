【新冠肺炎】伊朗駐華大使館微博發文求助　中國網民踴躍捐款

伊朗的新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情嚴峻，當地至今累計確診病例已多達2922宗，死亡病例亦增至92宗。 面對醫療物資短缺等問題，伊朗駐華大使館4日就在官方微博上發文求助，並稱「我們將珍惜中國朋友的每一分善意，追蹤每一筆善款的流向」。

伊朗駐華大使館在官方微博上發文尋求捐贈。（微博）

伊朗駐華大使館表示，在伊朗竭盡全力抗擊疫情的關鍵時刻，「中國朋友的支持讓我們感受到了『雪中送炭』的情誼，看到了中國人『滴水之恩，湧泉相報』的品格」，再加上連日來已有大批中國網民留言詢問捐贈渠道，「拳拳盛意讓我們銘感五內」，遂決定提供中國銀行總行名為「伊朗伊斯蘭駐華大使館」的帳號作為善款捐贈渠道，同時提供三個物資接收地址，分別是位於北京、上海及廣州的駐華大使館及總領事館。

大使館又提到，伊朗現時急需醫用口罩、呼吸器、手術服、病毒檢測試劑、個人防護用品、防護面罩和防護服。

大批中國網民見狀紛紛留言為伊朗打氣加油，同時又貼上收據，顯示已第一時間向大使館提供的帳號捐款。

+ 3 + 2

據伊朗衛生部的最新消息，截至當地時間周三（4日）中午，伊朗共新增586宗確診病例，累計確診病例達2992宗，新增15宗死亡病例，總死亡人數有99人。伊朗總統魯哈尼在講話中承認，疫情已蔓延全國各省，但強調政府將在最短時間內度過危機。

（綜合報道）