【新冠肺炎】除湖北以外　內地3月中旬速遞基本恢復常態

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內地新型冠狀病毒肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情形勢好轉，包括公路貨運、郵政速遞等各類物流企業先後復工復產。

國家郵政局副局長劉君周五（6日）在記者會上表示，初步預測，到3月中旬除湖北以外全網快遞基本能夠恢復常態。

據劉君介紹，內地目前郵政快遞業復工人員近300萬人，復工率達90.2%，日處理快件量1.6億件以上，復產率超過80%。

受疫情影響，內地不少社區或屋苑門前出現快遞物品堆放的現象。（中新社）

問及如何避免快遞員都在小區門口「擺地攤」的現象，劉君回應稱，最近受疫情影響，確實有不少地區的快遞服務一度面臨進門難的現實問題。目前這個問題已在逐步解決，有超過一半的省份出台政策，允許快遞員在測量體溫正常後可以進入小區進行投遞服務。

他表示，一些疫情比較嚴重的地方，防控措施還是比較嚴格，快遞員無法進入小區，現在「擺地攤」的情況仍然存在。同時看到，在這些地區，不少小區物業也提供一些必要的措施，像提供一些貨架，為快遞企業提供投送方便，避免「擺地攤」現象的發生。

劉君指出，郵政局已要求快遞企業與物業單位密切配合，爭取讓用戶更方便的收取快件。從長遠來看，郵件快件智能末端服務設施是發展的大趨勢，將推動出台一些具體措施，積極推動將郵件快件智能末端設施、末端公共服務站納入城鄉公共基礎設施建設的範疇。

（綜合報道）

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