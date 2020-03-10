【新冠肺炎】防疫App過度收集個人資料　天津展開專項治理

內地新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情仍然持續，在疫情期間，民眾不時需要使用流動設備上的應用程式（App），了解防疫相關資訊。不過，這類App中出現違法過度收集使用個人資料的現象。 天津市委網信辦周一（9日）發布通告稱，在全市開展疫情防控相關App違法違規收集使用個人資料的專項治理。

通告指出，疫情發生以來，各種App廣泛應用於疫情防控工作，有效支撐疫情監測、資料報送、宣傳教育、環境整治、困難幫扶等防控任務。同時，也出現非授權、超範圍採集使用個人資訊、未明示收集使用規則等問題，存在個人資料洩露、濫用的風險，需要加強疫情防控中的個人資料保護。

據了解，此次治理對象為在天津市設立或註冊的法人和其他組織營運、管理的，支撐疫情監測和重點人群管理、出入管理、資料報送、宣傳教育、環境整治、困難幫扶、社區服務等防控任務的流動應用程式、「小程式」（註：搭載在其他平台上，不需要額外安裝的應用程式或服務）、網頁工具等。

內地有防疫應用程式被指過度收集個人資料，面臨整治。（示意圖／資料圖片）

通告指，依據《網絡安全法》等，重點治理行為包括未經授權或用戶同意收集使用個人資料；未公開收集使用規則，未明示目的、方式和範圍；違反必要原則，收集與服務無關的個人資料；未公布投訴、舉報方式等資料；未按規採取管理和技術防護措施，存在個人資料被竊、洩露風險；疫情結束後未及時採取刪除等措施處理疫情防控相關個人資料等。

通告還指出，疫情防控App營運者應於3月12日前通過「天津市數據安全摸底調研工作平台」填報App營運者主體資料、個人資料收集和使用規則，收集的目的、方式、範圍、類型、用途等相關資料，未收集使用個人資料的疫情防控App除外，新營運的App要及時填報。

通告強調，天津市委網信辦將組織有關部門對疫情防控App收集使用個人資料的情況進行評估和檢測，對存在問題的責令其營運者限期整改；逾期不改或情節嚴重的，依法採取約談營運者、公開曝光、通知下架、行政處罰等措施，涉嫌犯罪的依法移送公安追究刑責。

（中新網）