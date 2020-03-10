【泉州欣佳酒店倒塌】生命奇迹！　一名男子被困68小時後獲救

福建泉州鯉城區南環路的欣佳酒店突然倒塌，該酒店事前是作為新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）的醫學觀察點，用以集中隔離觀察從省外來到當地的人士。 搜救工作仍在進行中，現場下午傳來好消息，一名被困長達68小時的男子成功獲救。 據鯉城區政府的最新通報，事故中共有71人被困，其中已有20人遇難，另有42人獲救受傷，並仍有9人被困。被困者分別是5男4女，絕大部份都是湖北人。

一名男子被困長達68小時後獲救。（影片截圖）

據內地官媒報道，搜救人員在下午1時30分左右，經過逐層探測、逐層剝離、逐層搜救後，借助生命探測儀探測到有疑似生命反應。搜救人員立即使用探測儀探測、擴音器喊話、敲擊等方式進一步縮窄搜救範圍及確認情況，並在2時許從一處縫穴裏，聽到被困者敲擊硬物的聲音。

搜救人員隨即安撫被困者，並指示對方繼續以敲擊聲來回答問題，以便確認情況，「不要著急，自己平靜一下，讓自己安靜下來，我們兩邊同時要進去了，現在保持體力最重要」、「你能不能幫我看一下，你旁邊有沒有人，有幾個人你敲幾下」、「你有沒有被甚麼東西壓住，有的話就敲一下，沒有的話敲兩下」。

男子獲救後，搜救人員立即將其護送離開送院治理。（影片截圖）

男子被抬上擔架後送院。（影片截圖）

由於坍塌的建築物結構複雜，既有工字鋼梁柱，又有鋼筋混凝土樓板、磚混樓板，難以人手破拆，現場指揮部遂安排人手以氣割、液壓破拆、手拋等方式打通救援通道。約一小時後，搜救人員與被困者已接近至能夠說話交流，後者亦稱逐漸能見到光線。搜救人員再用探測儀確定位置，並在15時20分開始，打通一條足夠一人進入的救援通道。搜救人員不斷延伸救援通道，最終在16時38分，成功將被困者救出。

（人民日報）