【新冠肺炎】湖北省首個「解封」城市潛江　時隔一天又宣布取消

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情重災區湖北省，其中潛江市在周二（10日）發布第26號通告，宣布將全面恢復正常生產生活秩序，成為全省最先「解封」的城市。 惟時隔僅一天後，潛江市發出第27號通告，稱取消第26號通告，全市繼續實行嚴格交通管制、人員管控。

據潛江市的第26號通告指，3月10日上午，湖北省潛江市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部召開專題會議，對當前及下一階段統籌做好疫情防控和經濟社會發展工作進行研判和安排部署。會議決定，在做好疫情防控的前提下，潛江市將於近日全面恢復正常生產生活秩序，市域內所有交通卡口將解除，所有公共交通將恢復，所有企業將全面復工復產。

湖北省政府公布的全省市縣疫情風險等級，潛江市是被列為高風險縣市。

值得一提是，潛江市在宣布「解封」後，湖北省政府隨後就更新全省市縣疫情風險等級，其中12個高風險的市縣中，潛江市赫然在列。官方在備註中指，風險劃定標準是以縣市區為單位，無確診病例或連續14天無新增確診病例才能成為為低風險地區，高風險地區是累計有超過50宗確診病例，並且14天內有聚集性疫情發生。

最新數據顯示，潛江市至今省累計報告有198宗確診病例，並累計有9宗死亡病例，另有176人治癒出院。

（綜合報道）