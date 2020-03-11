【新冠肺炎】應意大利請求　中國派抗疫專家組援助

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）全球蔓延，其中意大利確診人數於周二（10日）增至10149人，引發國際關注。在意大利外長迪馬約（Luigi Di Maio）與中國外長王毅通話後，中方派專家馳援意大利。 中國紅十字會志願專家團隊周三（11日）攜帶物資，飛赴意大利支援。該專家團隊由中國紅十字會1名副會長帶隊，還有中國疾控中心1名專家，以及四川省的3名醫學專家、1名翻譯和1名工作人員參加。

據悉，應意大利紅十字會的緊急請求，並報國務院聯防聯控機制同意，中國紅十字會組建7人抗疫專家組赴意大利協助開展疫情防控工作。專家組會隨帶自身防護物資以及工作生活用品，同時根據意大利紅十字會的請求，支援部份醫用防護物資。

專家組赴意大利前的出發儀式。（央視）

據早前報道，中國紅十字會會長陳竺周二（10日）表示，該會考慮向意大利派遣志願專家團，並且已經就此事與意大利方面進行討論。此外，中國紅十字會周二（10日）與派遣至伊朗的中國專家小組召開了視像會議，了解中國專家組在當地的工作情況。

意大利3月10日累計確診新冠肺炎個案從9,172人急增至10,149人，新增168人死亡個案，累計有631宗。累計有1,004宗個案已經出院。目前意大利的累計確診個案數目已經超越韓國。

意大利總理孔特（Giuseppe Conte）於近日宣布將「封城」措施擴散至全國。所有體育賽事包括意甲暫停。另據報道，意大利一線的麻醉師和醫生們被要求在醫療資源緊缺時，應向患者嚴格分配呼吸機和病床的使用機會。

在與意大利外長通話時，王毅表示願提供援助。（Reuters）

意大利外長迪馬約在3月10日同王毅通話時提到，意大利疫情十分嚴峻，且面臨醫療物資和設備短缺問題，希望中國可以幫助解決燃眉之急。對此，王毅表示，疫情是人類的共同敵人，需要國際社會團結應對。他指出中國對醫療物資仍有較大需求，但會向意大利提供口罩等醫療物資，並儘快向對方出口急需的物資和設備，並願意派出醫療小組到當地協助抗疫。

對於海外疫情，王毅還曾於3月8日表示，「中國駐外使領館要與駐在國保持密切溝通，積極介紹中方控制疫情取得的最新進展和有益經驗，提供力所能及的支持援助，並與國際社會開展加強公共衛生領域的合作。」

此外，世界衛生組織（WHO）還於近日呼籲各國借鑑中國經驗。世衛組織總幹事高級顧問布魯斯⋅艾爾沃德（Bruce Aylward）指出，中國所採取的疫情防控措施為世界樹立了標準，有中國的經驗，其他國家不必「從零開始」。

（綜合報道）