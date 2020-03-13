【新冠肺炎】內地新增確診8例首次降至個位數　武漢以外零新增

撰文：蘇子牧
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新冠肺炎疫情在內地已得到基本控制，據衛健委最新數據，截至3月12日0時至24時，內地新增確診病例8例（武漢5例，境外輸入3例），新增死亡病例7例（湖北6例，山東1例），新增疑似病例33例。
武漢市16家方艙醫院已全部休艙。（中新社）
當日新增治癒出院病例1,318例，解除醫學觀察的密切接觸者2,483人，重症病例減少237例。
截至3月12日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例13,526例（其中重症病例4,020例），累計治癒出院病例64,111例，累計死亡病例3,176例，累計報告確診病例80,813例，現有疑似病例147例。累計追蹤到密切接觸者678,088人，尚在醫學觀察的密切接觸者12,161人。
其中，湖北新增確診病例5例（武漢5例），新增治癒出院病例1,255例（武漢1,103例），新增死亡病例6例（武漢6例），現有確診病例13,171例（武漢12,358例），其中重症病例3,948例（武漢3,793例）。累計治癒出院病例51,553例（武漢35,197例），累計死亡病例3,062例（武漢2,436例），累計確診病例67,786例（武漢49,991例）。新增疑似病例1例（武漢1例），現有疑似病例49例（武漢44例）。
截至3月12日0
時至24時，中國新增報告境外輸入確診病例3例（上海2例，北京1例）。截至3月12日24時，累計報告境外輸入確診病例88例。