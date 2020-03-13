【新冠肺炎】氣溫會影響病毒？　疾控專家曾光：未見明確證據

新冠肺炎疫情持續，已蔓延至全球。對於疫情是否會隨着氣温影響而消失的問題， 中國國家衛健委高級別專家組成員、疾控專家曾光進行了回應。

據《新京報》13日報道，曾光接受專訪時表示，目前尚無法判斷國內疫情結束時間，疫情已經成為世界性問題，預計全球疫情結束或晚於6月。同時，他表示，新冠肺炎是一種新型的傳染病，截至目前，還未見到明確證據表明氣温會對病毒產生影響。

全球疫情仍在蔓延，圍繞着病毒是否受到氣温變化的問題還有待研究。（新華社）

他進一步表示，氣温能影響病毒的說法，是根據過去呼吸道傳染病的一些規律來說的。氣温對病毒是否產生影響，尚無法確認，「可能會有。」此外，現在依然沒有治療新冠肺炎的特效藥，戴口罩、人與人保持距離、隔離等措施是簡單有效的防控辦法。

對於認為全球疫情有望在6月結束的觀點，曾光表示，時間可能會更久，這主要取決於各國的防控情況。

不過，日本國立感染症研究所所長脅田隆字曾表示，新冠病毒不會像流感一樣天氣變暖就會消失，他稱「抗疫戰鬥可能會持續數個月，甚至過年」，示意疫情可能會持續並長期化。

新冠肺炎疫情蔓延至全球，外界對於疫情何時得到控制、何時能夠結束極為關注。

就中國疫情防控情況而言，中國國家衛健委發言人、宣傳司副司長米鋒最新表態稱，總體上，中國本輪疫情流行高峰已經過去，新增發病數在持續下降，疫情總體保持在較低水平。

中國疫情趨向好轉。（中新社）

中國衛健委高級別專家組組長鍾南山則表示，預計6月左右疫情可能結束。但他同時強調，前提是其他國家都像中國一樣對新冠肺炎疫情給予國家層面的重視。鍾南山還表示，假如還有一些國家不重視新冠肺炎的危害性、傳染性，不進行強烈干預的話，疫情結束的時間可能還會延長。

據中國衛健委最新數據，截至3月12日0時至24時，中國境內新增確診病例8例（武漢5例，境外輸入3例），新增死亡病例7例（湖北6例，山東1例），新增疑似病例33例。新增確診病例首度降至個位數，說明中國本土的疫情基本獲得控制。

但從全球層面來看，新冠肺炎疫情持續惡化。據世界衛生組織（WHO）在總部日內瓦發布新型冠狀病毒肺炎疫情最新報告。截至香港時間3月12日下午5時，中國境外117個國家或地區有新增個案，確診個案較前一天增6,703宗，令整體增數字增至44,067宗。在中國境外有逾310宗死亡個案，整體數字增至1440。

對於當前形勢，世衛組織曾表示，全球應對新冠肺炎疫情保持冷靜，並且應通過對事實進行研究以面對未來疫情可能出現的大流行。