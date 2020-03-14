【新冠肺炎】湖北宣布局部解封　低風險社區全部解除封閉管理

湖北省衛健委主任柳東如在周六（14日）的新聞發布上宣布，湖北省實施分區分級差異化策略，低風險街道鄉鎮的社區村組，全部解除封閉管理，中高風險的街道鄉鎮，當中沒有確診病例的社區村組同樣亦解除封閉管理。

柳東如指，根據疫情形勢變化，全省實施分區分級差異化策略，各級縣級指揮部要參照疫情防控分區分級評估標準，科學評估轄區城市街道鄉鎮風險等級。其中低風險地區會實施外防輸入策略，全區域解除城市社區和農村村組封閉管理，但同時會加強疫情嚴重地區，以及高風險地區流入人員的跟蹤管理，做好健康監測和服務，並加強疫情監測和特殊場所、特殊人群的防控。

低風險地區全區域解除城市社區和農村村組封閉管理。（中新社）

中風險地區會實施外防輸入、內防擴散的策略，低風險街道鄉鎮的社區村組全部解除封閉管理。至於中高風險地區的街道鄉鎮，柳東如表示，當中沒有確診病例的社區村組解除封閉管理，並以學校、班級、樓房、單元、工廠、工作間、工作公共場所、辦公室等為最小單位，以病例發現、流行病學調查和疫情分析為線索，合理確定防控管理的場所和人員，實施針對性防控措施。

對於高風險地區，柳東如要實施內防擴散、外防輸入輸出嚴格管控的策略，繼續停止聚集性活動，繼續實行區域交通管控，以市域縣域為單位，全面排查發熱患者，及時收治和管理疑似病例、確診病例及無癥狀感染者，並對密切接觸者實施隔離醫學觀察；有發生社區傳播或聚集性預警的城鄉社區村組與相關場所要進行消毒，采取限制性人員聚集進出等管控措施。

（綜合報道）