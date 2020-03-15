【新冠肺炎】央行：已發放1840億元抗疫專項再貸款

新型冠狀病毒肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續。國務院聯防聯控機制今天（15日）15時召開新聞發布會，介紹發揮再貸款再貼現政策作用支持疫情防控和復工復產工作情況。

與會嘉賓包括：中國人民銀行貨幣政策司司長孫國峰，銀保監會政策研究局一級巡視員葉燕斐，農業發展銀行執行董事、副行長林立，農業銀行副行長湛東昇等。會議由國家衛生健康委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒主持。

中國人民銀行貨幣政策司司長孫國峰。（01直播）

孫國峰表示，為了支持復工復產，人民銀行於2月26日新增再貸款、再貼現額度5000億元，下調支農支小再貸款利率0.25個百分點。5000億元再貸款、再貼現政策和前期出台的3000億元專項再貸款政策在政策目的和實施方式方面有不同。

3000億專項再貸款是直接用於支持防疫保供的，是人民銀行為保障重要醫療物資、生活必需品的生產、銷售和運輸的重點企業的專門政策，是救急救命錢，因此採用名單制管理，由發改委、工信部確定和備案重點企業名單，通過9家全國性銀行和10個重點省市的部份地方法人銀行向名單企業提供支持。5000元再貸款再貼現主要用於支持企業復工復產，是人民銀行為企業提供的低成本、普惠性的資金支持，覆蓋面廣，包括復工復產的中小微企業，參與的金融機構也更加廣泛，包括2500家左右的地方法人銀行。實施方式是在人民銀行現有的再貸款再貼現管理下操作，只要金融機構的貸款利率和用途符合要求，就可以到人民銀行等額申請再貸款資金。

5000億元再貸款、再貼現政策實現了增量、降價、擴面。增量就是增加了5000億元的額度，降價是降低了支農支小再貸款的利率0.25個百分點，擴面是重點支持復工復產、脫貧攻堅、春耕備耕、畜禽養殖、外貿行業等受疫情影響比較大領域的企業。截至到3月13日，受到5000億元再貸款再貼現政策支持的地方法人銀行已累計發放優惠利率貸款1075億元，其中涉農貸款205億元，加權平均利率4.40%，普惠小微貸款385億元，加權平均利率為4.36%，辦理再貼現485億元，加權平均利率為2.98%。

隨着利率市場化改革的推進和中國利率市場化程度的提高，在觀察利率水平時，還要更加關注實際利率的變化。近年來人民銀行重點通過利率市場化改革的辦法促進降低貸款實際利率。去年8月，人民銀行推進貸款市場報價利率（LPR）改革，增強貸款市場的競爭性，疏通市場利率向貸款利率的傳導，促使貸款實際利率明顯下行，今年2月，一般貸款（不含個人住房貸款）利率為5.49%，比LPR改革前的2019年7月下降0.61個百分點，降幅明顯超過同期1年期LPR0.26個百分點的降幅，說明改革潛力在釋放。

下一步，人民銀行將繼續綜合採取多種措施促進貸款利率明顯下行，支持企業復工復產和經濟發展。一是運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，為降低企業融資成本提供良好的流動性環境。二是繼續推進LPR改革，有序推進存量浮動利率貸款定價基準轉換，引導完善商業銀行內部的轉移定價（FTP）體系，將LPR內嵌入銀行內部的利率機制中，完善LPR的傳導機制，繼續釋放改革促進降低貸款實際利率的潛力。三是引導銀行體系適當向實體經濟讓利，降低企業融資成本，激發微觀主體活力，暢通經濟金融的良性循環。四是繼續發揮存款基準利率作為整個利率體系「壓艙石」的作用，同時壓降銀行不規範存款創新產品，將結構性存款保底收益率納入宏觀審慎評估，維護存款市場競爭秩序，穩定銀行負債端成本。

銀保監會政策研究局一級巡視員葉燕斐。（01直播）

葉燕斐表示，銀保監會和其他金融管理部門出台了很多支持疫情防控和復工復產、春耕備耕的政策，一是加強監管督導。要求銀行將支持防控疫情、支持企業復工復產、支持春耕備耕作為支持實體經濟的重要工作來抓，動員各方力量、整合內部資源，確保符合條件的小微企業、農戶不會因為金融服務不到位而耽誤復工復產或者春耕備耕。

二是引導銀行對需要延期還款付息安排的企業進行名單式管理。對切實需要延期還款付息安排的企業建立台帳，跟蹤了解企業復工復產資金的需求，給予相應的支持，明確金額、期限，明確相關責任人，確保政策落地。

三是加強跟蹤監測。要求銀行機構定期向總行報告延期還款付息企業的情況，同時總行向銀保監會報告，我們通過這個觀察整體政策落實的情況，對於落實不力的給予指導。

四是宣傳和推廣好的做法，促進銀行相互借鑑，更好地支持企業復工復產和春耕備耕工作。現在總的情況是不錯的，銀行業金融機構為抗擊疫情提供的信貸支持超過1.4萬億。1-2月份，信貸比去年同期是增加的，同比多增了大約1300億。

記者會現場。（01直播）

央行：已發放1840億元抗疫專項再貸款

孫國峰表示，央行於今年1月31日設立了3000億元抗疫專項再貸款，為支持疫情防控發揮積極作用。截至3月13日，人民銀行已經發放1840億元專項再貸款，9家全國性銀行和10個省市的地方法人銀行向4708家全國性、地方性重點企業累計發放優惠貸款1821億元，平均每戶企業獲得優惠貸款4000萬元。優惠貸款的加權平均利率為2.56%，財政貼息50%以後，企業實際融資成本大約是1.28%，低於國務院關於利率不高於1.60%的要求。目前來看，銀行發放優惠貸款的進度保持在每天100億元以上，發放速度比較快。

從據不完全統計，1月25日至3月10日內名單內的重點企業生產口罩16億個、防護服8779萬件、護目鏡421萬個、病毒檢測試劑1029萬人份、負壓救護車4143輛、蔬菜249萬噸、糧食374萬噸、肉類156萬噸。專項再貸款還為一些重點項目提供資金支持，比如支持北京小湯山醫院新建床位向北京城建集團快速發放貸款3.3億元。目前醫用物品緊張局面已經明顯緩解，生活物資供應充足，專項再貸款的政策效果顯著。

主持人通報最新疫情。（01直播）

主持人通報最新疫情。3月14日0至24時，各省份新增確診病例20例；新增死亡病例10例，全部為湖北病例，新增疑似病例39例。當日新增治癒出院病例1370例，解除醫學觀察的密切接觸者1409人，重症病例減少384例。

截至3月14日24時，現有確診病例10734例，其中重症病例3226例；累計治癒出院病例66911例，累計死亡病例3199例，累計報告確診病例80844例，現有疑似病例113例。累計追蹤到密切接觸者679759人，尚在醫學觀察的密切接觸者10189人。

湖北新增確診病例4例，全部為武漢病例；新增治癒出院病例1335例，其中武漢1181例；新增死亡病例10例，全部為武漢病例；現有確診病例10431例，其中武漢9911例；這裏面重症病例3163例，其中武漢3058例。累計治癒出院病例54278例，其中武漢37632例；累計死亡病例3085例，其中武漢2456例；累計確診病例67794例，其中武漢49999例。新增疑似病例1例，為武漢病例；現有疑似病例18例，其中武漢15例。

3月14日0至24時，新增報告境外輸入確診病例16例，其中北京5例，浙江4例，上海3例，甘肅3例，廣東1例。截至3月14日24時，累計報告境外輸入確診病例111例。除湖北以外，其他省份新增確診病例16例，均為境外輸入病例；新增疑似病例38例，無新增死亡病例，重症病例減少4例。新增本土確診病例均來自武漢。湖北除武漢以外地市已連續10日無新增本土確診病例報告，湖北以外省份新增本土確診病例數自2月27日以來均在個位數，已連續3日為零報告。