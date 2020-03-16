【新冠肺炎】內地新增16宗確診病例　12宗為境外輸入

撰文：蘇子牧
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2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續。內地周日（15日）0時至24時新增確診病例16宗，新增死亡病例14宗，新增疑似病例41宗。當日新增治癒出院病例838宗，解除醫學觀察的密切接觸者1316人，重症病例減少194宗。
截至3月15日24時，內地31個份現有確診病例9898宗（其中重症病例3032宗），累計治癒出院病例67749宗，累計死亡病例3213宗，累計報告確診病例80860宗，現有疑似病例134宗。累計追蹤到密切接觸者680462人，尚在醫學觀察的密切接觸者9582人。
其中，湖北新增確診病例4宗（武漢4宗），新增治癒出院病例816宗（武漢752宗），新增死亡病例14宗（武漢13宗），現有確診病例9605宗（武漢9150宗），其中重症病例2975宗（武漢2878宗）。累計治癒出院病例55094宗（武漢38384宗），累計死亡病例3099宗（武漢2469宗），累計確診病例67798宗（武漢50003宗）。新增疑似病例2宗（武漢2宗），現有疑似病例18宗（武漢15宗）。
3月15日0時至24時，新增報告境外輸入確診病例12宗（北京4宗，廣東4宗，上海2宗，雲南1宗，甘肅1宗）。截至3月15日24時，累計報告境外輸入確診病例123宗。
（國家衛健委）