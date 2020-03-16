【新冠肺炎】深圳福田區被列中風險地區　個人出行或受限制

廣東省今天（16日）發布該省新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情風險等級分區分級的最新名單。截至周日（15日）24時，廣州市越秀區，深圳市福田區，佛山市禪城區、南海區、順德區、三水區，以及其他4個市的8個區域，被列入「中風險地區」；其餘地區則為「低風險」，包括與香港接壤的南山區、羅湖區、鹽田區等。

深圳市福田區被列入疫情中風險地區。（視覺中國）

據介紹，分區分級精準復工復產，是對湖北省、北京市以外的地方，依據疫情嚴重程度，以縣級為單位劃分為低風險地區、中風險地區和高風險地區3類。高風險地區實行內防擴散、外防輸出、嚴格管控策略，集中精力控制疫情。

中風險地區則實施外防輸入、內防擴散的策略，盡快有序恢復正常的生產生活秩序，組織人員有序返崗，指導用工企業嚴格執行消毒、通風、測溫等要求，降低人員密度、減少人員聚集、加強人員防護、消除風險隱患，做到疫情防控與企業復工復產同步推進。

在中風險區域，個人出行亦可能受到一定限制，採取精準措施以後，居民不能出訪或隨意串門，必須嚴格管控。應當以現有病例流行病學調查以及疫情分析為線索，根據其生產生活接觸的空間和人員範圍，合理確定防控管理的場所和人員，實施精細管理。例如，如果是學校發生了疫情，要精準到班級；如果在工廠，要精準到工作間、工作場所；在村則以戶為單元，實施針對性的防控策略。

即使低風險地區亦需要做好個人防護。（資料圖片）

低風險地區亦要做好個人防護

低風險地區實施外防輸入的策略，全面恢復生產生活秩序，取消道路通行限制，幫助企業解決用工、原材料、資金設備等方面的困擾和問題，不得對企業復工復產設置條件，不得以審批、備案等形式為藉口，拖延企業復工復產的時間。

低風險區域不等於沒有風險，不少區域都是從高風險、中風險等級調降到低風險等級，例如廣州市越秀區在前一日還屬於中風險，這些區域的居民平時還是要做好個人防護。

（綜合報道）