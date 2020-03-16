【新冠肺炎】安徽村醫擅自收治發燒病人　致3人確診數百人隔離

新型冠狀病毒肺炎（又名武漢肺炎）疫情持續，安徽一名村醫擅自收治發燒病人，事件中目前已有3人確診數百人隔離，引發社會廣泛關注。

據安徽人民檢察院官方微信公眾號3月16日消息，1月30日，安徽六安市霍邱縣周集鎮某村衛生室醫生吳某，明知其一名就診病人發燒（自測體温37.4度）、咳嗽，在無相關證明的情況下仍為該病人劉某，為其開處方藥，並安排其妻子進行輸液治療。

同時，吳某所在村衛生室還作為速遞代收點，在新冠肺炎疫情防控期間，數百名群眾到衛生室取件。

新冠肺炎全國蔓延，衛生所村醫是農村主要的醫療服務人員。圖為福建為居家隔離的村民家測體溫。（中新社）

2月8日，吳某再次接診另一名發燒病人，亦未告知該病人轉診或到上級醫院診治。目前，吳某妻子及上述兩位患者均確診感染新冠肺炎。2月20日，當地警方對吳某以涉嫌妨害傳染病防治罪立案偵查。

警方通報稱，吳某在新冠肺炎疫情防控期問，拒絕執行當地提出的預防、控制措施，擅自收治發燒病人，引起新冠肺炎傳播，造成數百名群眾被隔離觀察，情節嚴重，其行為涉嫌妨害傳染病防治罪。目前，因吳某被醫學隔離，當地警方對其採取監視居住強制措施，案件正在進一步偵查中。

在疫情期間，內地多地有發燒徵狀的病人都是要進行實名制登記以及上報，方便排查是否感染新冠肺炎，以及時隔離和治療。如重災區湖北省就發布公告指，該省各定點醫院、發熱門診要嚴格落實就診人就醫實名登記制度，對發燒病人信息每日彙總上報所屬防控指揮部。